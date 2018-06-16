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新莊大拜拜／遶境就要這樣看　有吃有拿停不了

保庇2018/06/16 08:45
新莊大拜拜／遶境就要這樣看　有吃有拿停不了（圖／保庇）
新莊大拜拜／遶境就要這樣看　有吃有拿停不了（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）一年一度的新莊大拜拜，無論暗訪日巡皆有看頭。沿途發放讓民眾吃平安的繼光餅，更是享譽全台的名產。中央氣象局原先預測13日降下暴雨，幸好文武大眾爺保佑，天氣好得讓人讚嘆，日巡當日雖有短暫飄與，仍不影響遶境熱鬧登場。

雨天看遶境依然有意思，大神尪紛紛戴起了被戲稱為浴帽的透明塑膠袋，鞭炮長龍也蓋上紙箱，官將首、真人陰陽司公與文武大眾爺停在新莊中正路上稍事歇息，新莊老街被前來贊境的友宮陣頭塞滿，這麼大陣仗都是為了慶祝文武大眾爺聖誕，不過大家要記住農曆五月初二才是文武大眾老爺的生日，前二天的暗訪日巡都是為了聖誕當日的暖身。

新莊大拜拜由真人扮演陰陽司公已行之有年蔚為傳統，但不是任何人都能擔任陰陽司公，德高望重且與廟方時有往來的長者才有機會擔任陰陽司公，而且會在神轎上的名牌標註名字，這麼一來大家都知道是由誰扮演。

官將首的帥氣狂掃攝影師底片（圖／林書竹攝）
官將首的帥氣狂掃攝影師底片（圖／林書竹攝）

帥度爆表的官將首經過容易出事故的路段會特別進行路祭，收除煞氣也讓居民安心不再擔憂受怕。停留時間較長也會替民眾祭解，若事先告知頭人，也能為其清厝。官將首源自新莊地藏庵，許多做法皆遵循傳統，例如拜廟時會特意將獠牙收起以示尊重。這是因為官將首是被地藏王菩薩收服轉正的妖魔，其配戴的獠牙就是曾為妖魔的痕跡，若無法將牙齒收起來就表示妖力太強。（那祂是？）

沿途發放繼光餅（鹹光餅）讓民眾吃平安（圖／林書竹攝）
沿途發放繼光餅（鹹光餅）讓民眾吃平安（圖／林書竹攝）

新莊繼光餅（鹹光餅）能夠享譽全台，也是新莊大拜拜的影響之一。由於新莊是北部少見幾乎九成以上居民投入神明慶典的地區，繼光餅（鹹光餅）過去為兵將打仗時攜帶的軍糧，現在則轉化成發送給民眾吃平安的食物。為了讓每個人都能吃到好吃的繼光餅（鹹光餅）當地店家努力研發而有今天的光景，甚至其他縣市都慕名北上至新莊訂購。

七爺八爺戴浴帽（圖／林書竹攝）
七爺八爺戴浴帽（圖／林書竹攝）

至於大神尪為何要帶起浴帽，難不成要當街沐浴，這可真是讓人眼睛不知道要放去哪。當然不是這樣子，因為大神尪的頭桶是紙製的，如果被雨淋濕將會造成損壞。有些大神尪傳承已久，若損壞也不一定找得到師傅修繕。通常若有安裝可動關節的多為木頭製，現在則流行玻璃纖維製，這種就不擔心雨水濕氣破壞，但是對於工藝的演進和傳承卻又是另一種傷害。

今年新莊大拜拜已圓滿落幕，掌握這些看點，就能越看越有趣，且新莊街、頭前庄、中港厝各有不同，歡迎大家明年跟著文武大眾爺一起暗訪日巡保平安。

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小朋友難管教　有請頂寮城隍廟五月五發福慶端午／端午拜拜...

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