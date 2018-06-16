NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈傳統藝術之美　「偶在校園巡演」避險需求　期交所推布蘭特原油期貨8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

畢業即就業 門諾馬偕護理公費專班招生

中央社2018/06/16 09:05
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）國中教育會考成績放榜，學生和家長關心志願選填，門諾醫院與馬偕專校合辦的獨立招生護理公費專班，提供學子更多元機會。專班由門諾醫院提供公費，畢業即就業。

第三屆護理公費專班招生簡章出爐，報名日期自即日起至6月21日止，有興趣的考生可上門諾醫院官網查詢。

門諾醫院自2016年開始與馬偕專校合作，每年招收16名設籍於花蓮縣的國中應屆畢業生就讀五專護理科。不同於五專聯招，這是經由教育部核定通過的獨立招生，對護理有興趣的應屆國中畢業生，只要依照簡章內所需將相關資料以通訊方式完成報名，便有機會錄取，對花蓮地區的學子來說，入學管道更多元。

目前就讀馬偕專校二年級的葉佳文說，感謝當時國中老師的推薦與鼓勵，讓當時為選填志願而感到茫然出現曙光，勇敢踏上護理之路；並在學長、姐的陪伴下，完成護理基礎學習，對未來更充滿信心。鼓勵對護理有興趣的學弟妹們，加入門諾護理公費生的行列。

門諾醫院護理部專員鄭金鳳表示，經馬偕專校錄取者，一至三年級由門諾醫院提供護生每學期的雜費及每月定額生活費5000元。四至五年級則提供學、雜費補助，公費生畢業後即回到門諾相關機構服務5年，畢業保證就業。

鄭金鳳說，以目前國內大學畢業生的基本薪資平均一個月22至28K來說，護理科畢業的學生，回到醫院就業至少45K，對於想要從事護理工作且期盼留在家鄉服務的學子來說，是值得推薦的選擇。

值得一提的是，參加此獨立招生與申請其他入學管道可同時進行，學生可多方嘗試再做決定。今年除了招生名額維持16名外，報名方式改由網路報名，報名期間自即日起至6月21日，有意報考者必須檢附相關資料，以掛號或國內快捷方式在6月21日前寄達馬偕專校，才算完成報名。（編輯：李錫璋）1070616

白天降雨趨緩 晚上起中南部再有吃粽不忘護眼 南瓜入餡配橙...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan