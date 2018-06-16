畢業即就業 門諾馬偕護理公費專班招生

門諾醫院自2016年開始與馬偕專校合作，每年招收16名設籍於花蓮縣的國中應屆畢業生就讀五專護理科。不同於五專聯招，這是經由教育部核定通過的獨立招生，對護理有興趣的應屆國中畢業生，只要依照簡章內所需將相關資料以通訊方式完成報名，便有機會錄取，對花蓮地區的學子來說，入學管道更多元。

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）國中教育會考成績放榜，學生和家長關心志願選填，門諾醫院與馬偕專校合辦的獨立招生護理公費專班，提供學子更多元機會。專班由門諾醫院提供公費，畢業即就業。

目前就讀馬偕專校二年級的葉佳文說，感謝當時國中老師的推薦與鼓勵，讓當時為選填志願而感到茫然出現曙光，勇敢踏上護理之路；並在學長、姐的陪伴下，完成護理基礎學習，對未來更充滿信心。鼓勵對護理有興趣的學弟妹們，加入門諾護理公費生的行列。

門諾醫院護理部專員鄭金鳳表示，經馬偕專校錄取者，一至三年級由門諾醫院提供護生每學期的雜費及每月定額生活費5000元。四至五年級則提供學、雜費補助，公費生畢業後即回到門諾相關機構服務5年，畢業保證就業。

鄭金鳳說，以目前國內大學畢業生的基本薪資平均一個月22至28K來說，護理科畢業的學生，回到醫院就業至少45K，對於想要從事護理工作且期盼留在家鄉服務的學子來說，是值得推薦的選擇。

值得一提的是，參加此獨立招生與申請其他入學管道可同時進行，學生可多方嘗試再做決定。今年除了招生名額維持16名外，報名方式改由網路報名，報名期間自即日起至6月21日，有意報考者必須檢附相關資料，以掛號或國內快捷方式在6月21日前寄達馬偕專校，才算完成報名。（編輯：李錫璋）1070616