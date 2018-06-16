傳統藝術之美　「偶在校園巡演」

黃海岱紀念劇團五洲園與台塑關係企業暨王詹樣公益信託共同舉辦布袋戲傳承推廣「偶在校園巡演」活動，以「樂活環境維護、節能儉碳」為主題，宣導垃圾分類、酒後不開車，從潮厝、大城、中和、安南、西港國小、最後一場15日在東勢國中落幕演出圓滿成功。

布袋戲大師黃世志「偶在校園巡演」活動，今天來到東勢國中以《西遊記環保》的戲劇表演，讓全校上百名師生透過戲劇表演獲得啟發，現場以五音口白即興變化，師生互動、學生現學現演，更讓師生認識布袋戲偶的特色與藝術。