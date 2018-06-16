傳統藝術之美　「偶在校園巡演」

黃海岱紀念劇團五洲園與台塑關係企業暨王詹樣公益信託共同舉辦布袋戲傳承推廣「偶在校園巡演」活動，以「樂活環境維護、節能儉碳」為主題，宣導垃圾分類、酒後不開車，從潮厝、大城、中和、安南、西港國小、最後一場15日在東勢國中落幕演出圓滿成功。
布袋戲大師黃世志「偶在校園巡演」活動，今天來到東勢國中以《西遊記環保》的戲劇表演，讓全校上百名師生透過戲劇表演獲得啟發，現場以五音口白即興變化，師生互動、學生現學現演，更讓師生認識布袋戲偶的特色與藝術。
▲布袋戲大師黃世志「偶在校園巡演」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.16)
台塑企業麥寮管理處副總經理陳文仰表示，台塑王詹樣公益信託與黃海岱紀念劇團五洲園合作，今年3月起在雲林彰化舉辦6場布袋戲巡演，透過校園巡演讓學生在學校就能看見傳統布袋戲的掌中技藝之美，更近距離的接觸並喜愛傳統表演藝術。
黃世志表示，布袋戲的創造與演變多元，布袋戲校園巡演，除了讓學生可以就近看戲、並由互動的教學中獲得學習，讓傳統藝術向下傳承。感謝王詹樣公益信託，多年來支持表演藝術文化向下扎根的具體行動給予肯定，不但為劇團及偏鄉搭建演出舞台，贊助滋養本土劇團，使傳統藝術得以向下扎根，達到永續經營與傳承。
▲黃海岱紀念劇團五洲園與台塑關係企業暨王詹樣公益信託共同舉辦布袋戲傳承推廣「偶在校園巡演」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.16)