〈鉅亨看世界〉最值錢的足球隊

根據《富比士》的統計，在收入提升支持下，全球 20 支最值錢的足球隊，平均價值為 16.9 億美元，比前一年還要提升 14%，從 2013 年以來價值已飆升 74%。其中曼聯蟬聯世界上最有價值的足球隊，其價值為 41.2 億美元，去年則為 36.9 億美元。

富比世指出，收入增加為足球隊價值水漲船高的主因，價值排名前 20 的球隊在 2016-2017 賽季的平均收入為 4.28 億美元，比 5 年前增長了 40%。曼聯在 2016-2017 賽季的營收最高，為 7.37 億美元，而營業利潤 2.54 億美元也比其他足球隊高出近 50%。