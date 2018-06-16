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〈鉅亨看世界〉最值錢的足球隊

鉅亨網2018/06/16 10:00
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根據《富比士》的統計，在收入提升支持下，全球 20 支最值錢的足球隊，平均價值為 16.9 億美元，比前一年還要提升 14%，從 2013 年以來價值已飆升 74%。其中曼聯蟬聯世界上最有價值的足球隊，其價值為 41.2 億美元，去年則為 36.9 億美元。

富比世指出，收入增加為足球隊價值水漲船高的主因，價值排名前 20 的球隊在 2016-2017 賽季的平均收入為 4.28 億美元，比 5 年前增長了 40%。曼聯在 2016-2017 賽季的營收最高，為 7.37 億美元，而營業利潤 2.54 億美元也比其他足球隊高出近 50%。

AC 米蘭繳出較不樂觀情況，過去一年的價值暴跌 24% 至 6.12 億美元，該球隊負債高達 1.28 億歐元，若在今年 10 月還無法還清債務，可能面臨被迫出售情況。

價值緊追在曼聯之後的為西班牙兩大巨頭，皇家馬德里 (40.9 億美元) 和巴塞隆納 (40.6 億美元)。皇馬甫完成歐冠三連霸壯舉，而巴塞隆納在正在重新裝修場館，在完成後估計可帶來巨大收入，兩者皆有望挑戰曼聯的龍頭寶座。

若將所有運動綜合，價值最高的前 10 名球隊為以下：

前 10 大值錢球隊 (資料來源: 富比世)

所有運動綜合，最賺錢的前 10 名球隊為以下：

前 10 大賺錢球隊 (資料來源: 富比世)

足球員在所有運動員中，屬於較會賺錢的一群，收入最高的前 5 名運動員中，有 3 名為足球員，分別為 Cristiano Ronaldo、Lionel Messi 和 Neymar。

球隊的球衣和體育場館贊助收入亦在增加，去年 9 月，皇馬與阿聯酋航空續簽球衣贊助合約，簽約價格為每年 8200 萬美元，巴塞隆納則以每年 1.16 億美元與 Nike 達成協議。前 10 大球衣、運動服與球場冠名贊助權合約，為球隊每年帶來 13.5 億美元的收入。

10
足球隊球衣場館贊助收入排名 (資料來源: 富比世)
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