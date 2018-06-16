五月五發福慶端午／端午拜拜懶人包！有拜有保庇

每次到了各大節慶開心之餘，也是要為了拜拜而苦惱的時候（搖頭），如果是拜拜方面的老司機當然就不用苦惱，但如果對於拜拜還是幼幼班程度的話，就只好來光顧一下保庇NOW了～

端午節當天通常是上午拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主，當然根據每個家庭的習慣或信仰而有所不同，並沒有標準時間喔！

神明

端午節祭拜神明請準備半生熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得要先蒸過喔！），金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣。