五月五發福慶端午／端午拜拜懶人包！有拜有保庇

每次到了各大節慶開心之餘，也是要為了拜拜而苦惱的時候（搖頭），如果是拜拜方面的老司機當然就不用苦惱，但如果對於拜拜還是幼幼班程度的話，就只好來光顧一下保庇NOW了～
端午節當天通常是上午拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主，當然根據每個家庭的習慣或信仰而有所不同，並沒有標準時間喔！
- 神明
端午節祭拜神明請準備半生熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得要先蒸過喔！），金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣。
- 祖先
供品需準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗），金紙準備刈金、銀紙 ，拜拜流程也跟拜神明一樣。
- 地基主
拜地基主時須注意要從廚房往客廳拜，或是從家的前後門往家裡面拜；供品則準備兩碗飯、三菜一湯、當季水果、粽子、三杯酒、雞腿，金紙準備刈金、銀紙 ，拜拜流程跟拜神明、祖先都一樣。
以上是端午節拜拜懶人包教學，但若是家裡有特別規定或是特別習慣，則以家中習慣為主，以上僅供參考！端午節拜拜也別忘了在家門前掛上艾草、菖蒲驅邪避凶喔！
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資料參考：
陽明山姜太公道場－端午節拜拜完整流程圖讓你輕鬆拜神明!!
陽明山姜太公道場－端午節拜地基主教學百科
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