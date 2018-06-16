中國恐拿外商開刀 鴻海代工動向受矚目

王岐山當時呼籲這些商界領袖，更努力勸阻美國總統川普政府對中國發動貿易攻勢。其中一名與會者表示：「中方訊息很明確，很多企業會淪為美中貿易戰下的受害者。」

今年3月底，國際商業機器公司（IBM）、晶片大廠高通（Qualcomm）和私募股權投資公司黑石集團（Blackstone）等美商高層齊聚一堂，會見中國國家副主席王岐山。與會人士透露，中方預告，美中貿易緊張若升高，「請繫緊安全帶」。

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美中互祭關稅，在中國經營的外商恐成貿易戰下的受害者。華爾街日報報導，替蘋果公司代工的鴻海集團曾檢視供應鏈，評估加徵關稅產生的影響，未來動向備受關注。

華府今天宣布，對總值500億美元的中國商品加徵25%關稅，特別鎖定和「中國製造2025」相關的產品。川普還揚言，若中方還擊，美國會以更多關稅回應。

北京不甘示弱，隨後宣布對500億美元的美國商品加徵25%關稅，並指雙方先前磋商達成的所有經貿成果失效。

報導指出，全球兩大經濟體打貿易戰，勢必會讓兩國企業和消費者受害，特別是事業版圖擴及中國的跨國企業。當今全球供應鏈複雜，許多外商從其他地方採購零件，在中國組裝產品，再賣到美國和其他市場，一旦美國發動貿易攻勢，這些企業容易受北京施壓與報復的影響。

紐約智庫經濟評議會（The Conference Board）分析，中國出口品中，台灣與香港在內的外商生產43%；中國出口的資通訊技術，外商製造業者占77%。川普政府這次加徵關稅，資通訊正好是重點產業。

跨國企業評估美中貿易緊張升高的潛在衝擊之際，至少有兩家個人電腦（PC）製造商正在洽詢將部分產線從中國移往美國。

報導引述知情人士透露，鴻海集團已檢視旗下供應鏈，衡量中國供應商的專精程度，此舉可能用於評估美中加徵關稅的影響。鴻海檢視供應鏈後是否採取行動，目前還不清楚。鴻海尚未回應華爾街日報置評要求。

波音公司（Boeing）去年向中國交機202架，占總銷量逾1/4，中國若以轉單空中巴士（Airbus）報復美國，波音恐損失慘重。高通併購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案，北京是否加快審查放行，也出現變數。

川普政府認定北京施壓美商轉移技術給中國企業，因而加強貿易攻勢，宣布對中國商品加徵關稅，形同撕毀美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）5月與中國國務院副總理劉鶴歷經多輪談判達成的停戰協議。

部分中國官員對川普政府立場不斷變化表達無奈，並說此舉傷害美國政府信譽。中國官員宣稱，面對華府採取強硬姿態，中方不會做出任何讓步，尤其不會放棄攸關製造業升級的「中國製造2025」計畫。

報導引述未具名北京官員說：「美方若認為施壓手段有用，那就錯了。」

美中貿易全國委員會（USCBC）中國區事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）指出，部分美商已在中國面臨更嚴格的監管審查，例如產品通關時間拉長，中國主管機關嚴審美商廣告用語，美國輸往中國的部分汽車、豬肉等農產品堆積在港口。

彭捷寧說：「現在在中國市場最重要的就是保持低調，確認你完全服從規定。」（編輯：陳俊碩）1070616