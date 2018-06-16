NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈避險需求　期交所推布蘭特原油期貨葡萄牙主帥盛讚　C羅世界最強球員8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

中美貿易戰狼煙再起　7月互課25%高關稅大打出手

記者林仕祥／綜合報導2018/06/16 10:19
▲美中貿易衝突再起，雙方7月將互課價值500億美元商品25%高關稅。（圖／美聯社、新華網資料照片）
▲美中貿易衝突再起，雙方7月將互課價值500億美元商品25%高關稅。（圖／美聯社、新華網資料照片）

美中貿易衝突再起，美國15日宣布，將對中國大陸價值500億美元的商品課徵25%高關稅，美國總統川普還警告大陸別報復，否則美國會追加關稅；不過大陸並不因此示弱，也對美國價值500億美元加徵25%關稅。大陸外交部發言人陸慷表示，面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以有力回擊，雙方此前磋商達成的所有經貿成果，將同時失效。

美國貿易代表署（USTR）表示，共計1102個品項、價值500億美元的大陸商品，將分兩階段課徵25%關稅，第一階段自7月6日實施，第二階段屬受益於「中國製造2025」的產品，將另行審理並召開公聽會後再做最後決定。被列入課徵關稅的清單，主要為航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，不包括美國消費者常購買的消費性電子商品。

川普表示，他與大陸國家主席習近平的友誼，以及美中關係對他來說都非常重要，但雙方間「非常不公平」的貿易不能再這樣下去，這些關稅可以保護美國就業，也能成為實現平衡美中貿易關係的第一步，並警告中方如果採取報復，美國將追加額外關稅回擊。

大陸國務院關稅稅則委員會回擊，決定對原產於美國的659項、價值約500億美元的商品加徵25%關稅，也分為兩階段實行，第一階段對農產品、汽車、水產品等545項商品，自7月6日實施加徵關稅；對化工品、醫療設備、能源產品等114項商品，加徵關稅實施時間另行公告。 

陸慷對此表示，中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商，力圖解決分歧，實現雙贏。令中方深感遺憾的是，美方置雙方已經形成的共識於不顧，反復無常，挑起貿易戰，不但損害雙邊利益，又破壞世界貿易秩序，中方對此堅決反對。

陸慷強調，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊。中方將立即發布同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效，呼籲各國採取共同行動，堅決制止美方這種過時和倒退行動，捍衛人類共同利益。
 

關鍵字中美貿易戰川普習近平關稅
洪孟楷》缺電不釐清　台灣不快樂

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan