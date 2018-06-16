中美貿易戰狼煙再起　7月互課25%高關稅大打出手

美國貿易代表署（USTR）表示，共計1102個品項、價值500億美元的大陸商品，將分兩階段課徵25%關稅，第一階段自7月6日實施，第二階段屬受益於「中國製造2025」的產品，將另行審理並召開公聽會後再做最後決定。被列入課徵關稅的清單，主要為航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，不包括美國消費者常購買的消費性電子商品。

美中貿易衝突再起，美國15日宣布，將對中國大陸價值500億美元的商品課徵25%高關稅，美國總統川普還警告大陸別報復，否則美國會追加關稅；不過大陸並不因此示弱，也對美國價值500億美元加徵25%關稅。大陸外交部發言人陸慷表示，面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以有力回擊，雙方此前磋商達成的所有經貿成果，將同時失效。

川普表示，他與大陸國家主席習近平的友誼，以及美中關係對他來說都非常重要，但雙方間「非常不公平」的貿易不能再這樣下去，這些關稅可以保護美國就業，也能成為實現平衡美中貿易關係的第一步，並警告中方如果採取報復，美國將追加額外關稅回擊。

大陸國務院關稅稅則委員會回擊，決定對原產於美國的659項、價值約500億美元的商品加徵25%關稅，也分為兩階段實行，第一階段對農產品、汽車、水產品等545項商品，自7月6日實施加徵關稅；對化工品、醫療設備、能源產品等114項商品，加徵關稅實施時間另行公告。

陸慷對此表示，中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商，力圖解決分歧，實現雙贏。令中方深感遺憾的是，美方置雙方已經形成的共識於不顧，反復無常，挑起貿易戰，不但損害雙邊利益，又破壞世界貿易秩序，中方對此堅決反對。

陸慷強調，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊。中方將立即發布同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效，呼籲各國採取共同行動，堅決制止美方這種過時和倒退行動，捍衛人類共同利益。

