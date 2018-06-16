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閱讀寫作一起教 特教教材獲特優

中央社2018/06/16 10:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北16日電）學習障礙兒童普遍有聽、說、讀、寫上不同程度的障礙，而閱讀障礙影響最大。一群跨校教師合作，開發出讀寫結合的教材「語文魔法書」，獲得第五屆全國特教教材設計比賽特優。

教育部今天發出新聞稿指出，「第五屆全國特殊教育教材教具、輔具暨電腦輔助教學軟體設計比賽」，共有76組作品參賽，歷經初審及複審，共評選出2組特優、6組優等、9組佳作及15組入選。

其中獲得教材組特優的是台中市四德國小教師張瓊華、大里國小教師周美君合作的「語文魔法書-讀寫結合的閱讀寫作教材」。他們從國小任教經驗出發，發現閱讀障礙是影響學習障礙的主要因素，許多學生同時也有書寫障礙，無法運用習得的字詞組織成通順、流暢的句子，傳達自己想表達的意思。

她們發現，閱讀障礙學童對於日常事件及生活經驗的描述，普遍不夠精確，寫作上常出現詞彙貧乏、不知如何下筆的困擾，普通班級的教師較少提供適合的能力及符合生活經驗的寫作內容。

張瓊華、周美君開發的教材，抓緊特教生在資源班受課的有限時數，每一篇範文的教材內容，都提示閱讀策略以及寫作步驟，為讀寫能力落後的學障生，提供閱讀策略與寫作支持，從而降低學習上的挫折感。

教育部表示，感謝全國特教教師的耐心投入，這次比賽的優秀作品將製作成電子書，供全國各級學校參考。（編輯：劉政權）1070616

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