美下重手課稅制裁 中國以同等力度回敬

中國商務部表示，北京將以同等規模和力度的關稅回應，並宣布之前雙方磋商達成的所有經貿成果將同時失效。新華社報導，中國將對659項美國貨加徵25%關稅，將從7月6日起實施。這些美國商品包括大豆、汽車和水產品。

川普宣布對中國輸美800多項、包括汽車在內的戰略性重要商品，課徵25%的關稅，自7月6日起生效。

（中央社華盛頓/北京15日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布對中國輸美價值500億美元商品課重稅，北京旋即宣布對同等規模的美國貨課徵關稅，予以反擊。這兩個全球最大經濟體間的貿易戰火似已點燃。

中國的報復清單比4月公布的版本增加超過6倍，但總價值維持在500億美元，因為一些高價值商品，比如說商用客機遭到剔除。

美國對中國最大單一出口商波音公司（Boeing Co.）股價聞訊挫跌，終場收復盤中部份失土，收盤下跌1.3%。美國另一家對中國出口大廠開拓重工（Caterpillar）收盤重挫2.2%。

川普在聲明中表示，倘若中國反擊報復，美國將施加額外的關稅。

華府和北京進行多回合的談判，仍未能解決美國對於中國的產業政策、市場准入，以及對美貿易順差高達3750億美元等方面的不滿，雙方距離爆發貿易衝突似乎越來越近。

川普說：「這些關稅基本上是避免讓美國的科技和智慧財產權繼續被不公平移轉至中國，將可對美國就業提供保護。」

然而，分析家卻不預期美國關稅會讓中國元氣大傷，並表示中美之間的貿易爭端將持續惡化。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070616