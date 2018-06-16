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中央社

中美貿易戰 港媒：全面競爭開始

中央社2018/06/16 10:28
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港16日電）中國和美國的貿易戰打響，香港經濟日報今天指出，美國開打貿易的目的是遏制中國崛起，標誌著中美全面競爭開始。

中美貿易戰升級，在美方昨天宣布對中國產品徵收關稅後，中方隨即回擊，調高美國一些產品的進口關稅。

這場貿易戰引起香港媒體及各界關注，香港經濟日報發表社評指出，華府這次動手，並非要處理貿易失衡，而是要遏止中國崛起，標誌著中美全面競爭開始。

社評表示，美國總統川普（Donald Trump）堅持打貿易戰，因對中國定位轉變，去年底將中國列為主要競爭對手，就是準備應對中國崛起，在經濟、外交、軍事以至技術各方面對美國的挑戰和威脅。

歷史悠久的星島日報也在社論指出，美國向中國出擊，其中一個目的是要減少貿易赤字和廉價進口貨競爭，另一個目的是針對「中國製造2025」計畫，要壓抑中國工業起飛追上美國，這涉及經濟、軍事、國際實力的多方面戰略考慮。

社論並提醒港人，中美貿易摩擦續有起伏，香港無論是政府還是個人，都要針對由此可能產生的金融震盪，做好防禦措施。

親北京的大公報發表社評指出，中美貿易戰將全面開打，兩國貿易戰急速升級，無可避免威脅復甦中的全球經濟，還會掀起環球股匯債市場連番震盪，甚至有可能引爆新一波金融危機。

社評表示，中美經貿關係呈現緊張對抗局面，美國須負上全部責任，更要付出沉重代價。

社評並表示，目前美國正面對中歐日等全球主要經濟體圍攻，例如外貿出口面臨連串報復性關稅措施打擊，將打擊個人消費與企業投資，導致美國經濟滑坡風險急速上升，隨時重蹈1930年代經濟大蕭條的覆轍。

社評認為，川普決意開打一場全球貿易戰，如同玩火自焚，得不償失。全球積極推動全球化進程，美國貿易保護主義難以得逞。（編輯：繆宗翰）1070616

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