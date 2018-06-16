中美貿易戰 港媒：全面競爭開始

（中央社記者張謙香港16日電）中國和美國的貿易戰打響，香港經濟日報今天指出，美國開打貿易的目的是遏制中國崛起，標誌著中美全面競爭開始。

中美貿易戰升級，在美方昨天宣布對中國產品徵收關稅後，中方隨即回擊，調高美國一些產品的進口關稅。

這場貿易戰引起香港媒體及各界關注，香港經濟日報發表社評指出，華府這次動手，並非要處理貿易失衡，而是要遏止中國崛起，標誌著中美全面競爭開始。

社評表示，美國總統川普（Donald Trump）堅持打貿易戰，因對中國定位轉變，去年底將中國列為主要競爭對手，就是準備應對中國崛起，在經濟、外交、軍事以至技術各方面對美國的挑戰和威脅。