千歲龍舟隊超勵志 爺奶靠冒險旅遊回春

今年5月，他們和其他3組長青組進行比賽，對手因參賽經驗豐富，陽光隊的爺奶們自認「志在參加」，不敢想得獎；但沒想到，其中2隊互撞翻船，陽光隊意外獲得亞軍，團員不可置信卻又非常高興，因為這是他們人生中「第一面獎牌」。

「大家加油，一起划向目標！」這群爺奶今天參加2018台北國際龍舟錦標賽，他們是陽光基金會新創社會事業「SUNVIS陽光活力中心」首批學員。29名學員合計1948歲，最年長86歲，最「幼齒」也有54歲，他們從來沒有划過龍舟，但個個精神奕奕，團結一致想完成任務。

（中央社記者陳偉婷台北16日電）29名「爺奶」今年組隊參加台北龍舟賽，他們的年齡合計1948歲，連續2個月密集練習從不喊累，還因參賽有了生活目標和成就感，年長者持續運動，就是回春妙方。

負責此次集訓、也是艦隊舵手的職能治療師洪詩媛受訪時表示，肌力會隨著年紀增長漸漸流失，但肌力又是維持身體健康、日常生活機能的關鍵，必須鼓勵長者持續運動。

划龍舟屬冒險旅遊的一種，洪詩媛說，旅遊活動必須擬訂計畫，會讓學員更有目標，為了完成活動，學員必須持之以恆練習，運動就不會中斷，也會更有動力。當目標達成，學員們也會更有成就感。

洪詩媛表示，除了肌力的訓練，年長者最怕的是「孤獨」，冒險旅遊活動納入「團隊精神」，全隊都有貢獻、全隊都是英雄，且讓爺奶們彼此幫忙，也有交朋友、滿足心理需求的目的。

陽光活力中心的學員們，除了平常的運動，陸續參加過龍洞浮潛、也划過獨木舟。爺奶在出發前都有經過身體健康狀況的評估，且經專業人士設定適當的活動強度，讓他們玩得安全又有活力。

61歲的夏媽媽平常在圖書館當志工，以前爬1層樓就覺得喘；持續運動後，不僅爬樓梯變輕鬆，腹部也平坦，手臂還長出「小老鼠」肌肉。

夏媽媽說，退休前曾中風，不願意下半輩子臥床，連想喝水都要別人幫忙，自己就應該動起來，規律運動投資健康，以防老年把時間花在醫院。

洪詩媛帶著爺奶練習2個多月，爺奶的表現讓她驚艷。有一次，下著滂沱大雨，洪詩媛擔心老人家會感冒，趕緊要他們休息，他們卻不答應，在雨中划舟，全體臉上漾著笑容，練習結束後從來沒有喊過累。

洪詩媛表示，預防長者失能是社會應該關注的議題，多數資源投入「長照」，但如果透過阻力運動、戶外冒險，有助預防老化失能，不僅降低年長者跌倒風險、縮短臥床期，也能提升老年生活品質。（編輯：黃于）1070616