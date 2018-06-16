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年邁阿北到五金行買鏟子埋過世愛犬　熱血店員聽完自告

寵毛網2018/06/16 10:17
年邁阿北到五金行買鏟子埋過世愛犬　熱血店員聽完自告奮勇幫忙！（圖／寵毛網）
年邁阿北到五金行買鏟子埋過世愛犬　熱血店員聽完自告奮勇幫忙！（圖／寵毛網）

山姆是一位19歲的大學新鮮人，他利用暑假期間在密西西比州的一間五金行打工。一天，一位看起來年紀很大的老伯到店裡來，表示想買一把鏟子。山姆好奇問他買鏟子要做什麼，因為天氣很熱，他的年紀看起來也不適合從事粗重工作。而這位叫做密爾頓的老先生就跟他聊起愛犬的話題，原來他的狗狗過世了，而他想要將牠埋在自家後院裡。山姆聽完他和狗狗的相處點滴被他們的人狗情誼所感動，便自告奮勇說下班後可以去幫忙他埋葬狗狗，幫助這位愛犬的老人家完成最後一件能幫愛犬做的事！

山姆是一位大學新鮮人，今年才19歲。今年的暑假他在一間五金行裡打工，賺錢兼學習經驗。

山姆是一位大學新鮮人，今年才19歲。今年的暑假他在一間五金行裡打工，賺錢兼學習經驗。（圖／youtube＠Samuel Coleman-Dancer

一天，一位看起來年紀很大的老伯到店裡來，表示想要買一把鏟子。在山姆的詢問之下，才得知原來他的愛犬—12歲的德國狼犬小波過世了，為了好好送這隻陪伴他多年的忠心好友最後一程，老先生密爾頓決定要親手將牠安葬在自家後院裡。他不斷地向山姆訴說著他和小波的相處點滴，看得出來他相當不捨愛犬的離開；這讓山姆下了一個決定，他自告奮勇告訴密爾頓，他想要去幫忙埋葬小波。

密爾頓的愛犬是一隻德國狼犬。（示意圖，非當事狗。翻攝自Wikimedia）

密爾頓的愛犬是一隻德國狼犬。（示意圖，非當事狗。翻攝自Wikimedia）

密爾頓十分不好意思麻煩他，但是山姆堅持幫忙，於是密爾頓問他，做為回禮，有什麼他能夠幫忙的嗎？山姆跟他說，那麼就和我拍一張合照吧！

密爾頓十分不好意思麻煩他，但是山姆堅持幫忙，於是密爾頓問他，做為回禮，有什麼他能夠幫忙的嗎？山姆跟他說，那麼就和我拍一張合照吧！（圖／instagram＠samcolemandancer）

山姆表示，雖然他和小波沒有機會見過面，但透過密爾頓，他覺得和這隻好狗狗似乎已經認識很久的感覺；他們的人狗情誼讓山姆非常動容，能夠幫上一點小忙，對他來說也覺得很榮幸，「如果今天是我的祖父，我也會希望有人可以幫忙他的！」

儘管密爾頓和小波的深厚感情令人感動，但山姆的善行也讓人很敬佩，這世界就是需多一點這樣的正能量啊！

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關鍵字人狗情誼德國狼犬正能量
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