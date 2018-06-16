年邁阿北到五金行買鏟子埋過世愛犬　熱血店員聽完自告

山姆是一位19歲的大學新鮮人，他利用暑假期間在密西西比州的一間五金行打工。一天，一位看起來年紀很大的老伯到店裡來，表示想買一把鏟子。山姆好奇問他買鏟子要做什麼，因為天氣很熱，他的年紀看起來也不適合從事粗重工作。而這位叫做密爾頓的老先生就跟他聊起愛犬的話題，原來他的狗狗過世了，而他想要將牠埋在自家後院裡。山姆聽完他和狗狗的相處點滴被他們的人狗情誼所感動，便自告奮勇說下班後可以去幫忙他埋葬狗狗，幫助這位愛犬的老人家完成最後一件能幫愛犬做的事！

一天，一位看起來年紀很大的老伯到店裡來，表示想要買一把鏟子。在山姆的詢問之下，才得知原來他的愛犬—12歲的德國狼犬小波過世了，為了好好送這隻陪伴他多年的忠心好友最後一程，老先生密爾頓決定要親手將牠安葬在自家後院裡。他不斷地向山姆訴說著他和小波的相處點滴，看得出來他相當不捨愛犬的離開；這讓山姆下了一個決定，他自告奮勇告訴密爾頓，他想要去幫忙埋葬小波。