NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈無心去頒獎典禮　詹皇和家人度假萬芳攻高雄巨蛋　7月7日門票開賣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美中互課高關稅 台機械工具機業者沒在怕

中央社2018/06/16 10:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美中互課高關稅，外界憂心引發貿易戰。機械公會理事長柯拔希與程泰集團董事長楊德華均表示，台廠布局中國大陸，產品銷售以當地內需市場為主，不受影響。

美國15日宣布對中國價值500億美元商品課徵25%關稅後，中國也祭出同等報復措施，外界憂心美中互課關稅引發貿易戰。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希接受中央社記者採訪指出，台灣機械廠商若在中國大陸設廠，機械產品銷售主要以當地內需市場為主，台灣機械廠商布局中國大陸，不會受到美中貿易戰衝擊。

此外，台灣機械廠商接到美國客戶訂單、直接出口到美國的產品，也不會受到美國對中國大陸課徵高關稅的影響。

工具機大廠程泰集團董事長楊德華接受中央社記者採訪表示，從工具機產業來看，台灣廠商直接銷售到美國的工具機產品，不會受到美國對中國大陸課徵高關稅的作用，且台廠銷售到中國大陸的工具機產品，主要以當地內需客戶為主，也不會受到高關稅的影響。

不過，楊德華指出，從其他產業來看，若是台廠對中國大陸銷售半成品或是零組件、在當地組裝加工轉出口到美國的產品，可能就會受到美國課徵高關稅的衝擊，後續發展值得觀察。

楊德華表示，美國對中國大陸貿易逆差高達3750億美元，美國對中國大陸、歐盟、日本、加拿大、墨西哥等國的貿易逆差高達8000億美元。為了解決貿易逆差問題，美國對各逆差國態度強硬，提高關稅作法，最終也是要讓製造業回流到美國，增加美國本土的就業機會，不過，相關措施對全球經濟景氣的衝擊，也有待觀察。

美國總統川普15日宣布，對中國價值500億美元的商品開徵25%的進口關稅，美國貿易代表署（USTR）更點名就是針對「中國製造2025」計畫而來。

USTR表示，兩階段關稅清單中，主要包括航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，但不包括美國消費者常購買的消費性電子商品，如手機或電視機。

中國商務部也隨即表態，指出中方將立即出台同等規模、同等力度徵稅措施。新華社報導，中國將對659項美國貨加徵25%關稅，將從7月6日起實施。這些美國商品包括大豆、汽車和水產品。（編輯：楊玫寧）1070616

侯友宜陷文大宿舍案 丁守中...巴西最常發生暴力城市：里約...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan