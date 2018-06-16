熱門股—風電題材漲聲起 永冠-KY突破盤整站回70

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠 6 月離岸風電風場競標題材，資金由先前漲多的電子股輪動至風電概念股，帶動本周股價走勢強勁，拉出 3 根紅日 K 棒，突破先前盤整區域，創波段新高，重新站回 70 元關卡，周五 (15 日) 以 71.9 元作收，周漲幅達 11.47%。

永冠主要業務為製造及銷售球狀石墨鑄鐵及灰口鑄鐵的鑄造產品，涵蓋風力發電機輪轂與基座、火力發電排氣缸、注塑機零件、工具機與其他產業機械鑄件。2016 年營收比重為能源鑄件約 52%、注塑機鑄件約 25%，其他鑄件則約 21%。