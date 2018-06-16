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熱門股—風電題材漲聲起 永冠-KY突破盤整站回70

鉅亨網2018/06/16 10:50
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鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠 6 月離岸風電風場競標題材，資金由先前漲多的電子股輪動至風電概念股，帶動本周股價走勢強勁，拉出 3 根紅日 K 棒，突破先前盤整區域，創波段新高，重新站回 70 元關卡，周五 (15 日) 以 71.9 元作收，周漲幅達 11.47%。

永冠主要業務為製造及銷售球狀石墨鑄鐵及灰口鑄鐵的鑄造產品，涵蓋風力發電機輪轂與基座、火力發電排氣缸、注塑機零件、工具機與其他產業機械鑄件。2016 年營收比重為能源鑄件約 52%、注塑機鑄件約 25%，其他鑄件則約 21%。

展望今年，針對能源類產品部分，永冠表示，陸域風電很難再有成長機會，永來將瞄準 6MW(百萬瓦) 以上的大型離岸風電產品，2 月也與西門子簽訂 MOU，雙方將合作建置本土產能，將利用台中廠開發大型鑄件，預計該廠將於今年申請建照、2020 年前投產，在台中廠投產前，將由中國鑄造廠負責風電產品的生產。

展望下半年，永冠表示，在新產品與新客戶加入下，營運將能重回成長，2020 年後更可望快速發展。

永冠第 1 季合併營收 12.73 億元，受到持續進行產品轉型影響，營收季減 17.56%，年減 11.28%，創 2013 年第 1 季以來單季營收新低；稅後虧損 4274 萬元，較去年轉虧，每股稅後虧損 0.37 元。

永冠 - KY 日 K 線圖

 

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關鍵字鑄件風電離岸競標股價永冠電子股headline
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