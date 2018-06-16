巴西最常發生暴力城市：里約和巴伊亞

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西公布一項報告指出，2016年巴西10大最常發生暴力事件城市，其中7個城市位於東北部巴伊亞州和里約熱內盧州，且這些城市的極端貧窮人口，也是較不暴力城市的9倍。

據聖保羅應用經濟研究所（Ipea）和巴西公共安全論壇今天公布報告指出，兇殺案率最低的10個城市的極端貧窮人口占0.6%，而10個最暴力的城市平均占5.5%。

沒有基本衛生條件的人口比例，在較不暴力的城市為0.5%，在最暴力的城市為5.9%。兇殺案件較多的城市，青年失業率也較高。