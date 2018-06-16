解放軍出動無人機　南海演練防禦飛彈攻擊

中國大陸解放軍官方媒體「解放軍報」15日報導，解放軍海軍在南海出動無人機演練，模擬防禦飛彈攻擊。這項演習選在北京與華盛頓關係緊張之際舉行，引人關注。

根據路透社引用「解放軍報」報導指出，本次軍演沒有公開演習地點，僅表示出動 3 架無人機演練，從不同高度、不同方向同時飛越編隊上空，模擬飛彈攻擊。報導稱，演習目的在為解放軍海軍艦隊擊退空中攻擊做準備，其中包括對無人機的反擊，同時地面部隊也在秘密地點參加了演習。

美國與中國大陸近來在南海軍事動作頻頻，美軍在南海地區以「航行自由」為名，大幅增加在南海的軍事行動。上週 2 架美軍 B-52H 轟炸機飛近南沙群島，招致北京強烈抗議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14 日訪問北京時，對於中國大陸把南海軍事化的措舉，表達關切。