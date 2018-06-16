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政治

解放軍出動無人機　南海演練防禦飛彈攻擊

國際中心／綜合報導2018/06/16 11:30
▲解放軍空軍轟-6K 編隊5月中旬在南海島礁演練起降。（圖／中國大陸國防部 )
▲解放軍空軍轟-6K 編隊5月中旬在南海島礁演練起降。（圖／中國大陸國防部 )

中國大陸解放軍官方媒體「解放軍報」15日報導，解放軍海軍在南海出動無人機演練，模擬防禦飛彈攻擊。這項演習選在北京與華盛頓關係緊張之際舉行，引人關注。

根據路透社引用「解放軍報」報導指出，本次軍演沒有公開演習地點，僅表示出動 3 架無人機演練，從不同高度、不同方向同時飛越編隊上空，模擬飛彈攻擊。報導稱，演習目的在為解放軍海軍艦隊擊退空中攻擊做準備，其中包括對無人機的反擊，同時地面部隊也在秘密地點參加了演習。

美國與中國大陸近來在南海軍事動作頻頻，美軍在南海地區以「航行自由」為名，大幅增加在南海的軍事行動。上週 2 架美軍 B-52H 轟炸機飛近南沙群島，招致北京強烈抗議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14 日訪問北京時，對於中國大陸把南海軍事化的措舉，表達關切。

解放軍 5 月中旬才出動轟-6K 等多型多架轟炸機，在南部海域開展島礁起降訓練。美國國防部 5 月底才因為不滿中國大陸將南海軍事化，將解放軍逐出 2018 環太平洋軍演( RIMPAC )。

歷史性川金會 12 日落幕，淡江大學戰略研究所助理教授、前陸委會副主委黃介正表示，如果朝鮮半島朝結束敵對狀態方向走，最起碼能夠暫時拆除一個衝突熱點的引信，中、美兩強就能騰出手處理南海問題。他認為，屆時台灣就會夾在兩強之間，對蔡英文政府來說，將會非常為難。

 

 

關鍵字南海川金會轟六環太平洋
中美7月互課關稅　貿易戰狼煙再起小英端午發粽子文　陸網友留言狠酸

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