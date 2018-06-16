〈第一次投保就上手〉從4大險種入門 保費多少才夠有

小資族初出社會工作，薪水不多，根據其經濟狀況與當時所負的家庭責任，保險業者表示，應著重在自身的保障，以不拖累家人負擔為優先考量，而且考量尚不是家中經濟支柱，壽險額度可待日後逐步加強，建議年繳保費控制在二萬元左右。 分析小資族最可能遇到的風險，重大殘廢的風險是首要考量，另一個考慮的重點是，殘廢但不至於整日躺在病床，卻可能失去原先的工作，而必須學習新技能，或是復健至一定的狀態才可工作，此時，便需要考慮此緩衝期所需的花費。而癌症的花費也是一筆大支出，尤其現在癌症病發有愈來愈年輕的跡象，這也是該注意的風險。此外，意外受傷也是年輕人常見的風險，但是基於「保險保大不保小」的優先原則，建議先以殘廢及癌症的大風險為優先考量，醫療次之。

剛出社會的小資族，薪水有限的狀況下，該怎麼買保險？保費是不是要好幾萬才足夠呢？其實，保險是分擔風險的其中一種工具，瞭解可能遇到的風險為何，選對險種，就能利用小錢轉嫁大風險。對於剛出社會的小資族，要先重視保障、再行投資，因此建議可從意外險、重大疾病險、殘廢險、實支實付型保險等 4 大險種入手。

對於新手來說，評估完風險後，就可看看可用哪些險種轉嫁，分析如下：

◎ 意外險

意外險是以殘廢等級理賠，不同等級會有不同的給付比例，所以額度一定要購足，例如，購買 100 萬的意外險，當雙手十指均永久喪失機能時，殘廢等級為 5 級，給付比例 60%，理賠金為 60 萬，可以思考這樣的額度，是否足以應付殘廢後的生活，如重新學習技能所需的時間及花費、找到工作前的日常生活開銷。



最嚴重的殘廢風險是全殘，全殘可理賠 100%，因此，亦要思考在全殘不拖累家人的狀況之下，所需的費用為多少。因意外險保費低，但理賠額度高，建議列為首要選擇。



保險業者建議，意外險的額度可以先保到 300~500 萬，日後若有家庭負擔，再依需求調整。



但也因為社會新鮮人資金有限，保險業者建議，可問問自己上班的公司是否有保費低廉的團保意外險可保，若無，還可以參考產險公司的意外險，保費通常也比較低，但要注意保證續保的問題。

◎一次性理賠癌症險、重大疾病險

針對癌症的大筆花費，可用癌症險或重疾險轉嫁風險。隨著醫療環境的進步，以及 DRGs 制度，如有些治療口服藥即可、住院天數縮減，因此，考量理賠金的使用彈性，可選擇重疾險或是初次罹癌理賠金高的癌症險。額度先以 200 萬為考量，日後再視個人經濟狀況及責任負擔調整。

◎殘廢險

意外險只能轉嫁因意外的殘廢風險，但因疾病而殘廢的風險就無法轉嫁，而殘廢險正是能理賠因意外或疾病的殘廢。殘廢險通常需搭配壽險主約，但保費不高，只是目前並非所有的保險公司都有。



保險業者建議，殘廢險額度可比照意外險，300~500 萬左右。不過，殘廢險與意外險，在保障上有一定的重疊範圍，因此，若有投保殘廢險，可適度調整意外險的保障額度。

◎實支實付型保險

保險主要是轉嫁無法負擔的狀況，像是高額的自費藥材，且亦可用於因重疾或意外事故住院之時。



實支實付分為意外實支和醫療實支，其中，意外實支，主要支付因意外但無住院的醫療花費。不過，若因為意外受傷而住院，醫療實支亦可理賠，因此適度即可。此外，醫療實支，亦可支付癌症住院治療的標靶藥物，因此，建議醫療實支為基礎，額度可以較高，而以意外實支為輔。

保險業者建議，醫療實支額度 5~10 萬，意外實支額度 5 萬。



保險業者提醒，以上險種多以定期險為主，因此保費會比較便宜，一年初估約兩萬內，實際金額仍須依投保時為準，而投保內容，仍需檢視自身的經濟狀況和家庭責任調整，例如，若本身為獨子，另有養家的責任，則應加計規劃足額的壽險，並調整意外險、重疾 / 癌症險、殘廢險的額度。