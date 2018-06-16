新漢機器手臂 將瞄準中國教育藍海

新漢董事長林茂昌表示，新漢投入工業 4.0 整廠解決方案已超過五年時間，旗下子公司研發的六軸自由度機器人，採用開放平台，從教育開始，讓學生學習如何使用開放式架構與模組化學習，發展出各項 AI 應用，這些學生未來將成為物聯網與 AI 重要人才。

工業電腦新漢 (8234-TW) 成立子公司 NexCOBOT，研發的六軸自由度機器人，獲得美國樹城州立大學 (Boise State University) 訂單，結合機器人學等課程，將以美國、台灣作為發展基地，衝向中國大陸標準課程藍海商機。

新漢指出，不同於現行機器手臂應用都是封閉式平台，期待推廣開放標準的工業 4.0 整體解決方案，看中教育市場的潛能，今年下半年將以 BSU 為基地，提供教學機器人 miniBOT 與整套課程，未來目標推廣到全美各洲，並瞄準未來可能納入標準課程的中國大陸教育市場。

新漢旗下子公司研發的 miniBOT，開放式架構及模組提供 AI 應用平台。（圖：新漢提供）

新漢指出，為了供應中國大陸教育市場，結合旗下大陸合資公司，每月產能約可出 30 套教學機器人，未來因應需求將逐步擴增，就地市場由當地工廠供給。

知名大廠製作的機器手臂，新漢提供控制器等零組件，完成後成為單一廠商的獨立系統，對於未來增加 AI 應用服務設下了高門檻。新漢認為， miniBOT 有助於開放架構及模組，讓 AI 應用發展更為開放。

新漢自去 (2017) 年開始研發，去年 9 月開始，已經獲得龍華科技大學等三所大專院校採用；今年起成立子公司 NexCOBOT，將教學機器人 miniBOT 作為教材，推廣至台灣、中國大陸及美國等三地大專院校。

新漢今年 5 月自結營收為 5.69 億元，年增 16.96%，今年首度交出正成長成績單。