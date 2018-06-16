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新漢機器手臂 將瞄準中國教育藍海

鉅亨網2018/06/16 10:57
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工業電腦新漢 (8234-TW) 成立子公司 NexCOBOT，研發的六軸自由度機器人，獲得美國樹城州立大學 (Boise State University) 訂單，結合機器人學等課程，將以美國、台灣作為發展基地，衝向中國大陸標準課程藍海商機。

新漢董事長林茂昌表示，新漢投入工業 4.0 整廠解決方案已超過五年時間，旗下子公司研發的六軸自由度機器人，採用開放平台，從教育開始，讓學生學習如何使用開放式架構與模組化學習，發展出各項 AI 應用，這些學生未來將成為物聯網與 AI 重要人才。

新漢指出，不同於現行機器手臂應用都是封閉式平台，期待推廣開放標準的工業 4.0 整體解決方案，看中教育市場的潛能，今年下半年將以 BSU 為基地，提供教學機器人 miniBOT 與整套課程，未來目標推廣到全美各洲，並瞄準未來可能納入標準課程的中國大陸教育市場。

新漢旗下子公司研發的 miniBOT，開放式架構及模組提供 AI 應用平台。（圖：新漢提供）
新漢旗下子公司研發的 miniBOT，開放式架構及模組提供 AI 應用平台。（圖：新漢提供）

新漢指出，為了供應中國大陸教育市場，結合旗下大陸合資公司，每月產能約可出 30 套教學機器人，未來因應需求將逐步擴增，就地市場由當地工廠供給。

知名大廠製作的機器手臂，新漢提供控制器等零組件，完成後成為單一廠商的獨立系統，對於未來增加 AI 應用服務設下了高門檻。新漢認為， miniBOT 有助於開放架構及模組，讓 AI 應用發展更為開放。

新漢自去 (2017) 年開始研發，去年 9 月開始，已經獲得龍華科技大學等三所大專院校採用；今年起成立子公司 NexCOBOT，將教學機器人 miniBOT 作為教材，推廣至台灣、中國大陸及美國等三地大專院校。

新漢今年 5 月自結營收為 5.69 億元，年增 16.96%，今年首度交出正成長成績單。

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