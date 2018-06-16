副駕長腿妹蹺腳爽睡　下秒急煞「180度對折」網全笑歪

開車上路，安全帶絕對要繫緊！中國大陸一名男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」不停哀號求救，網友看了全笑翻。



▲男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」。（圖／翻攝自爆怨公社）