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副駕長腿妹蹺腳爽睡　下秒急煞「180度對折」網全笑歪

國際中心／綜合報導2018/06/16 11:09
▲男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」。（圖／翻攝自爆怨公社）

開車上路，安全帶絕對要繫緊！中國大陸一名男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」不停哀號求救，網友看了全笑翻。


▲男子開車載著女友外出，看不順眼坐在副駕駛座的女友，雙腳高高蹺在擋風玻璃前睡得香甜，下一秒駕駛故意急煞，女友應聲掉進前方腳踏區域，整個人「 180 度對折」。（圖／翻攝自爆怨公社）

一名網友在臉書社團「爆怨公社」中分享了這段影片，畫面中一名未繫安全帶的長髮女子坐在副駕駛座，一雙白皙美腿高舉在擋風玻璃前，睡得正熟。駕車的男友看不慣女子這樣的舉動，故意用力踩下煞車，女子瞬間掉進前方腳踏區域，整個人呈現「 180 度對折」模樣，不停哀號、面露無奈，但卻無法自行爬出。

原 Po 笑稱「各位駕駛們，下次再碰到這種惡劣副駕，煞車踩下去就對了！」

影片讓網友看了全笑翻，紛紛回應「腰好軟」、「果然是老司機」、「安全帶呢？而且這樣非常危險，意外煞車跟存心煞車，造成傷害不一樣性質」、「唉唷～這樣要怎麼起來啊」；不過也有網友認為這樣做其實很危險，「這樣容易骨折耶」、「脊椎遲早出問題」、「好好笑！可是也很危險，還是少這樣玩吧」。

關鍵字急煞副駕駛長腿蹺腳女友開車
年邁阿北到五金行買鏟子埋過...國中屁孩鬧影城　一句話全場鼓掌

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