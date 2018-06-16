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吵到受不了！國中屁孩鬧影城　「霸氣一喊」博觀眾掌聲

生活中心／台北報導2018/06/16 11:12
▲國中生到電影院看電影太吵，被後方客人怒罵「屁孩閉嘴好嗎？」，博得全場觀眾掌聲。（示意圖／取自Pixabay）
▲國中生到電影院看電影太吵，被後方客人怒罵「屁孩閉嘴好嗎？」，博得全場觀眾掌聲。（示意圖／取自Pixabay）

屁孩看電影吵到天怒人怨！一名網友在臉書「爆怨公社」 PO 文，表示自己 14 日到台中遠百影城看最近上映的侏羅紀電影，結果卻有一群別著畢業生胸章的國中生在電影開演前不斷講話。正當原 PO 受不了準備制止時，後方突然有人霸氣大喊「屁孩閉嘴好嗎？」讓電影開始前就響起此起彼落的掌聲，原 PO 也感嘆「暑假到了，就跟那些被放出來的恐龍一樣……」

原 PO 表示，這群國中生先是在影城內跑來跑去，「這也就算了，開場燈光漸漸暗下來，國中生們還是不斷的一直講話」，甚至還在每個預告結束後大聲罵「幹」，嘻嘻哈哈感覺好像很有趣，但殊不知全場的人怒氣值已在快速飆升中。

在正片要開演前，原 PO 實在是受不了，準備請他們安靜點時，突然後方有人霸氣大聲喝斥「屁孩閉嘴好嗎？吵死了」，全場觀眾聞言後鼓掌開始此起彼落出現，原 PO 也笑說「我拳頭握到那聲『屁孩』，才鬆手」，也感嘆「比恐龍更恐怖的是國中生」

貼文 PO 出後，許多網友也感同身受「我今天去看，前面也都是學生，完全當自己家在討論劇情」、「一群活生生恐龍就在你面前為你開場」、「人的品德真的好重要」、「對於遇上不懂得尊重他人的對象時，實在也不必給他們台階下了」、「校門關比鬼門開還恐怖」

關鍵字國中生屁孩電影
長腿妹蹺腳爽睡　急煞慘對折網笑翻

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