美祭關稅 中國網民怒了

（中央社記者周慧盈北京16日電）中美貿易爭端短暫休兵後，美國昨天公布了對中國的關稅措施，北京也立即發表相應舉措。大陸網民對官方以牙還牙的作法表達支持，網上出現對美國措詞強烈的各種批評和怒責。

美國政府15日宣布對中國輸美價值500億美元商品加徵25%關稅後，早有準備的中國商務部表態將立即對美提出同等規模、同等力度徵稅措施。官媒新華社稍後則引述中國國務院關稅稅則委員會表示，北京將對總值500億美元的美國貨品加徵25%關稅。

美中互祭關稅手段前，雙方分別在北京和華府舉行了3輪磋商。中國商務部昨天回應時強調雙方此前所有經貿成果同時失效，並指責美國「反覆無常，挑起貿易戰」。中國外交部也以相同說法表達立場。