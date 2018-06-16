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中央社

美祭關稅 中國網民怒了

中央社2018/06/16 11:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京16日電）中美貿易爭端短暫休兵後，美國昨天公布了對中國的關稅措施，北京也立即發表相應舉措。大陸網民對官方以牙還牙的作法表達支持，網上出現對美國措詞強烈的各種批評和怒責。

美國政府15日宣布對中國輸美價值500億美元商品加徵25%關稅後，早有準備的中國商務部表態將立即對美提出同等規模、同等力度徵稅措施。官媒新華社稍後則引述中國國務院關稅稅則委員會表示，北京將對總值500億美元的美國貨品加徵25%關稅。

美中互祭關稅手段前，雙方分別在北京和華府舉行了3輪磋商。中國商務部昨天回應時強調雙方此前所有經貿成果同時失效，並指責美國「反覆無常，挑起貿易戰」。中國外交部也以相同說法表達立場。

美國的關稅措施也引發中國網民的憤怒，有人怒指美國是「言而無信反覆無常的流氓無賴」，還有人說「美帝就是隻紙老虎張牙舞爪嚇唬人，把它捅破」，或是「美國一心想單贏，貪得無厭」。

也有網民提到「把美國手機趕出中國」、「美國是中國最大的敵人，過去和現在都是這樣」。

美中貿易戰也激起網民的愛國心，許多人表示「在此時刻，每個中國人應該與國家同心同德奮起一戰」，或「支持中國政府，中國人民團結起來，多買國貨，不惜代價，堅決和美國鬼子作鬥爭」。（編輯：馮昭）1070616

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