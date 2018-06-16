熱門股─美食-KY外資出脫 今年來股價跌逾25%

餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今年以來在美國快速展店下，營收維持高動能成長，累計前 5 月合併營收已突破百億元關卡至 102.77 億元，年增 14.71%，不過，美食今年以來股價呈現緩跌態勢，累計跌幅已逾 25%，所幸目前守在 300 元關卡上，究其因主要是外資賣超，不過，美食基本面亮麗，伺機反彈仍可期。
美食第 1 季仍維持穩健獲利態勢，稅後純益 5 億元，年增幅 4.6%，每股純益 (EPS)3.07 元，而進入第 2 季後，合併營收仍維持成長。
不過，外資近期陸續出脫美食持股，法人說明，主要是因其第 1 季營業利益率受到美國既有中央廚房擴產影響來到 11.6%，低於市場預估的 12.6%，惟中央工廠的效益將隨時間逐漸發酵。
美食今年以美國產能投資為重，在 Brea 的既有中央廚房擴產後，新產線在 3 月底上線，產能増加 25%，可支應達 50 家門市。此外，美食預估最早將於第 3 季再新增一座中央廚房，而全年美國市場展店目標為 15 家。
另一方面，美食在中國市場於第 1 季新增 9 家門市，使總門市數增加至 589 家，全年目標門市數維持 630 家不變。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>