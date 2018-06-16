日媒：川金會後 台灣戰略重要性逐漸增加

美國把霸權主義的中國視為真正的威脅，在貿易問題上對立的同時，也在南海展開維護「航行自由」的行動，AIT新館落成，是美國重視台灣政策的一環。

報導說，全球注目的川金會舉行的同一天，美國在台協會（AIT）內湖新館所啟用，美國國務院主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）出席新館落成典禮，引起中國反彈。

（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本「富士晚報」報導，6月12日美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行高峰會，美日展現牽制中國的態度。在川金會之後，台灣的戰略重要性逐漸增加。

川普政府之前就加強美台關係，3月通過促進美台高層官員往來的「台灣旅行法」，4月任用鷹派的波頓（John Bolton）為白宮國安顧問，波頓去年曾在美國華爾街日報投稿提議美軍駐台。

報導指出，因為中國在台灣周邊、南海的示威性軍事活動頻頻，不掩統一台灣的野心，如果中國這類行動被允許的話，以日本為首的世界海上航路將被中國掌控。

報導說，中國人民解放軍4月在南海舉行號稱「史上最大規模」的演習，在台灣海峽也進行陸軍航空隊的攻擊直升機部隊實彈演習。台灣成為中美雙方利害衝突的「起火點」，戰略重要性漸增。

日本前航空自衛隊將領佐藤守指出，川金會同一天，AIT內湖新館落成，這擺明是對中國的牽制，是美國對外發出「要死守台灣」的訊號。台灣周邊和南海如果被中國控制的話，自由主義陣營就危險。

佐藤分析說，川普政府的戰略可能是拉攏北韓的同時，爭取將台灣當作（自由主義陣營的）前進基地。

報導說，日本也正與美國合作形成「包圍中國」網。12日當天，安倍與來訪的馬來西亞總理馬哈地舉行高峰會，兩人除了針對北韓的非核化，也針對海洋安全保障上的合作達成共識，意在防範中國。

至於美國、日本、台灣、馬來西亞的聯手，是否足以對抗中國，日本作家河添惠子指出，川普政府藉由川金會讓北韓問題暫告一段落，接下來矛頭對準中國。AIT新館落成、馬哈地訪日都是有關連的，宣告自由主義國家與中國對決的新時代拉開序幕，中國將四面楚歌，今後火種可能由朝鮮半島移至台灣。（編輯：陳俊碩）1070616