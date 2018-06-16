野生動物急救站 年收治逾500隻

傷病動物庇護所系列1（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）野生動物急救站是國內治療與收容受傷野生動物重鎮之一，設備完善，動物經檢傷、儀器檢查、手術治療，送進病房休養及野放訓練籠復健，最後野放，可說是動物界的大醫院。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站位於南投縣集集鎮，民國82年12月22日成立，是當時全國第一個受傷生病野生動物庇護所，至今發展成多功能野生動物救援醫療研究單位，也與農委會林務局合作，執行國內保育類動物急救醫療與收容。

實地走訪急救站，內部規劃動物診療室、X光室、檢驗室、外科室、食物調理室、野生動物病房，配置如同一般醫治人類的醫院，只不過受治療對象為鳥禽、爬蟲類、哺乳類等野生動物，操刀則是專業獸醫師。