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中央社

美中貿易戰劍指科技業 資通訊廠避險有撇步

中央社2018/06/16 11:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美中互課高關稅，專家分析美中角力背後關鍵在科技戰。資通訊電子廠商布局全球供應鏈網絡，可繞道第三方國家出口，降低美中互課高關稅的風險。

美國15日宣布對中國價值500億美元商品課徵25%關稅後，中國也祭出同等報復措施。

工研院產經中心（IEK）研究總監楊瑞臨接受中央社記者採訪表示，美國對中國課徵高關稅，相關資通訊產品品項是否受到影響、以及受影響的程度，尚未明朗，細節有待觀察。

楊瑞臨指出，資通訊和電子廠商，包括電子代工服務（EMS）和原廠委託設計製造（ODM）在內，在全球擁有綿密的供應鏈網絡，最終產品組裝製造地不見得是在中國或是美國，可以繞道第三方或第四方國家地區組裝製造，透過這種方式，資通訊和電子廠商可降低或避開美中互課高關稅或報復措施的風險。

楊瑞臨分析，美國和中國均非真正想打貿易戰。美國對中國提高關稅，是爭取未來談判籌碼的手段，中國因應報復也是如此。不過美國在意的，仍是「中國製造2025」計畫。美中角力的背後，最終關鍵還是在科技戰。美方認為，「中國製造2025」計畫將直接或間接影響美國國家安全。

楊瑞臨指出，美國認為「中國製造2025」計畫讓國家資本不當補貼產品、並侵害到美國商業機密及智慧財產權，並對在中國經營的美國企業製造不公平的競爭環境。美國也認為中國進口替代、內部市場大量生產的作為，造成市場機制扭曲且產品供過於求。

楊瑞臨表示，美國對中國提高關稅，除了增加談判籌碼，目的力促中國政策和企業運作符合市場競爭的要件。

美國總統川普15日宣布，對中國價值500億美元的商品開徵25%的進口關稅，美國貿易代表署（USTR）更點名就是針對「中國製造2025」計畫而來。

USTR表示，兩階段關稅清單中，主要包括航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，但不包括美國消費者常購買的消費性電子商品，如手機或電視機。

中國官媒新華社今天引述國務院關稅稅則委員會報導，中國將對總值500億美元的659項美國貨加徵25%關稅。（編輯：鄭雪文）1070616

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