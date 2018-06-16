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中央社

一夜海上顛簸 旅客乘快輪抵金度端午

中央社2018/06/16 11:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）經過一夜海上巔簸，223名搭乘金門快輪的旅客今天上午抵達金門料羅碼頭；由於颱風接近，海相不佳，風浪大，不少人吐得暈頭轉向，所幸都平安抵達。

端午連續假期今天開始，金門縣政府依循往例安排金門快輪從台中行駛金門，以紓解連續假期交通。

台中快輪昨天深夜11時從台中港出發，由於海浪過大，原訂上午8時15抵達金門，遲到9時5分才進港。

縣府秘書長林德恭和觀光處長陳美齡在碼頭迎接，代表縣長陳福海歡迎鄉親返鄉過節，也期盼金門旅遊的民眾有個平安快樂的行程。

嫁到水頭的林小姐，一早就和夫婿帶著一雙稚齡兒女到碼頭等候來訪的弟弟妹妹；昇恆昌金湖飯店更早就在碼頭備妥餐盒，等候旅客到來享用。

家住小金門的林姓鄉親，旅居台中。她說，搭船有搭船的樂趣，所以二度選擇乘坐金門快輪返鄉。昨夜快輪一夜晃動、她說，好在吃了暈船藥，身體並未感覺不適。

不過，對柯氏家族來說，可沒這麼幸運了。成員中有2、3人吐的暈頭轉向，大人都沒辦法睡。柯家是在曾於金門服役的成員號召來金門旅遊。他們說，第一次搭船旅遊，此行很隨興，打算租機車邊騎邊玩。

金門快輪回程18日出發。縣府表示，以往回程都是在下午2時啟航，鄉親反映到達台中時都已半夜，交通不方便。縣政府從善如流，從今年起回程提前到11時出發，金門縣港務處請民眾注意，提早到達碼頭。（編輯：劉政權）1070616

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