軍改19日院會處理 八百壯士動員堅持最後一哩路

（中央社記者劉麗榮台北16日電）立法院會擬19日處理軍改案，反軍改團體八百壯士在臉書發布「堅持最後一哩路」動員公告，號召全國退休袍澤在19、20日到立法院四周，發出抗議與怒吼，並有夜宿圍城準備。

軍改案歷經朝野黨團4天2輪協商，仍有16條條文無共識，包括起支俸率、18%優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等，朝野未達成共識，立法院長蘇嘉全說，19日院會將處理軍改案。

八百壯士護憲維權指揮部昨天深夜在臉書發布訊息指出，立法院將於19日、20日針對「違憲年改」實施軍版三讀，在最後一哩路的過程中，「您我皆不可缺席」，籲請全國退休袍澤於當日到達立法院四周，發出最沉重的抗議與怒吼。