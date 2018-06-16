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中央社

軍改19日院會處理 八百壯士動員堅持最後一哩路

中央社2018/06/16 11:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北16日電）立法院會擬19日處理軍改案，反軍改團體八百壯士在臉書發布「堅持最後一哩路」動員公告，號召全國退休袍澤在19、20日到立法院四周，發出抗議與怒吼，並有夜宿圍城準備。

軍改案歷經朝野黨團4天2輪協商，仍有16條條文無共識，包括起支俸率、18%優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等，朝野未達成共識，立法院長蘇嘉全說，19日院會將處理軍改案。

八百壯士護憲維權指揮部昨天深夜在臉書發布訊息指出，立法院將於19日、20日針對「違憲年改」實施軍版三讀，在最後一哩路的過程中，「您我皆不可缺席」，籲請全國退休袍澤於當日到達立法院四周，發出最沉重的抗議與怒吼。

八百壯士說，北部地區袍澤請於當天上午9時完成集結、中部地區袍澤請於11時完成集結、南部地區袍澤於13時完成集結。攜帶哨子、高音汽笛、單位旗幟、雨具、帳篷和個人藥品。此外，也做好夜宿圍城準備。

八百壯士副指揮官吳斯懷上午受訪指出，他們的訴求始終如一，希望政府不要違憲違法，國民黨立院黨團盡了很大努力，但也知道最終民進黨一定會通過軍改法案，退伍軍人不可能任憑宰割，毫無作為。

吳斯懷說，這幾天公教基層陸續收到退休所得重算處分書後，反應激烈，充滿怨懟、憤慨，這些人過去是社會的中堅分子，19日當天也將一起站出來表達抗議。（編輯：楊玫寧）1070616

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