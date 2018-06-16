熱門股—搭上MLCC題材 達方挑戰收復掛牌價100

被動元件 MLCC 缺貨問題難解，當外界眼光都放在國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 等廠之時，明基友達集團旗下的達方 (8163-TW) 股價則是一路猛衝，本周衝過 90 元大關，距離收復掛牌價 100 元也越來越近。

達方日前公告 4 月財報數字，單月營收 16.3 億元，年增率 18%，稅前盈餘 1.24 億元，年增率 182%，稅後純益 0.98 億元，年增率 180%，每股稅後純益 0.35 元，年增率 180%，表現都相當亮眼。同時達方 4 月單月每股稅後純益，也直追今年第 1 季單季的 0.5 元。