蔡英文端午發粽子文　陸網友嗆：台獨分子過什麼中國節日

蔡英文共分享鹼粽、冰粽、北部粽、南部粽、客家粄粽、素粽、湖州粽，以及排灣族美食cinavu，並「專文」介紹各式美味的粽子，她說鹼粽是由糯米加上鹼水製成，色澤呈半透明的金黃色，爽口彈牙，適合放涼後搭配糖粉、果糖漿或蜂蜜食用，保證消暑；冰粽是台灣人研發出來的創新甜食，Q彈外皮加上繽紛的內餡組合，適合享用正餐後享用。

端午佳節到，每到這時台灣都會發生「南北粽大戰」，總統蔡英文15日晚間在IG表示，台灣有很多經典好粽，並分享8種具代表性的肉粽，詢問大家「你挺哪一粽？愛心加留言吧！」

先炒後蒸、油亮鹹香的北部粽，常見餡料包括豬肉、香菇、鹹蛋黃、花生、栗子、菜脯及蝦米，是許多人對粽子的第一印象；南部粽的特色就是水煮，口感柔軟滑順，帶有淡淡竹葉清香，也常搭配醬油膏、花生粉，甚至香菜一起享用；客家粄粽（粿粽）是由糯米泡水後研磨為米漿，再瀝乾水分製作成粄團，完整保存了糯米的甜與香，工法細膩費時，口感跟風味讓人難以忘懷。

而素粽也有滿滿的精彩，醃製入味的香菇、素肉與栗子，讓吃素的人也能品嘗好味道，只包花生的菜粽，則是台南人心目中的經典早餐選擇；湖州粽外觀瘦長緊實，用醬油醃過的糯米與內餡有著濃厚綿密的醬香味，已風靡台北已經超過半世紀。

最後一種粽，是排灣族的傳統美食cinavu，cinavu是用葉子包的食物，將豬肉放進小米、糯米或芋頭粉裡，再以假酸漿葉或月桃葉包裹成長條狀，是排灣族人念念不忘的好滋味。

許多台灣網友在各篇粽子文下留言，力挺自己支持的美食，但更多大陸網友翻牆湧入「自由地區」，猛酸蔡英文：「台獨分子過什麼中國節日」、「怎麼可以過這種中國人統戰台灣的節日」、「光推薦自己人吃沒大用處，應該讓全世界都知道台灣美食，人民吃不飽穿不暖，經濟怎麼增長」，所有人暢所欲言，凸顯台灣民主聖地的地位。

