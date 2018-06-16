與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

配合台鐵即將在9月地下化行駛，高捷20日起將展開捷運行駛「永久站」的測試。高捷表示，測試期間將於營運時段同步安排測試列車在高雄車站至楠梓加工區站模擬自動化運轉，並進行月台門等設備測試，每日停靠測試80到100趟次。

高捷已通車10年，當時受鐵路地下化施工影響，捷運高雄車站停靠「臨時站」，軌道以弧型狀避開施工中的台鐵；「永久站」的設置則配合台鐵地下化工程施設，最終與台鐵共站。新高雄車站的配置，台鐵在地下2層、高捷在地下4層。

高捷說，測試過程中，部分車站將會出現營運列車及測試列車交替進站的情況，為避免乘客誤搭乘，測試列車會有標示，也不提供乘載服務，呼籲乘客不要誤乘測試列車。

賀新表示，列車與月台門等測試無虞後要依規定報交通局、交通部初、履勘，獲准營運才能讓捷運停靠新高雄車站。

捷運新高雄車站月台長度也將從過去臨時站的66公尺加長為可停靠6節車廂的132公尺長；也就是過去高捷都因高雄車站臨時站長度不足，每列車只能附掛3節車廂，未來有機會加掛到每列車6節車廂行駛。

不過，賀新告訴中央社記者，高捷有42列車，即126節車廂，如果改以每列6車廂營運，恐無法維持目前尖峰4到6分鐘的服務水準。高捷評估高密度的班距更具服務效率，因此短期內仍維持每列3車廂營運。

他說，高捷要努力拼運量，評估每日運量達到50萬人次時，就會改行每列車6車廂營運。高捷目前的日運量約17萬6000人次。(編輯:孫承武)1070616