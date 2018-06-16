熱門股─友達看好下半年營運 外資連5賣後轉買

友達第 1 季營收 744.4 億元，季減 7.7%，毛利率 10.9%，營益率 4%，雙創 2016 年第 2 季以來近 7 季新低，歸屬母公司業主純益 43.1 億元，每股純益 0.45 元，已是連續 7 季獲利；針對第 2 季展望，友達預估，第 2 季大尺寸出貨量下滑 5% 以內，ASP 持平或小幅下滑；中小尺寸出貨季減 5% 以內，第 2 季產能稼動率維持高水位。

友達 (2409-TW) 累計前 5 月合併營收 1246.65 億元，年減 13.66%，法人推估第 2 季營收恐不到 800 億元，在面板價格下跌仍未觸底下，外資擔憂獲利恐遭逆風；外資在連續賣超 5 個交易日後轉為買超，周五爆量收 13.5 元，攀上 2 個多月來高點；董事長彭双浪釋出下半年營運優於上半年訊息，可望穩定市場信心。

董事長彭双浪指出，今年世界盃足球賽開始，品牌廠第 2 季庫存調整接近尾聲，且第 3 季、第 4 季為傳統旺季，訂單需求會比第 1 季、第 2 季好，看好下半年的營運表現比上半年好。

統計外資連續賣超友達 5 個交易日，周五轉為買超 9181 張，自營商買超 3578 張，已連續買超 4 個交易日，不過，投信仍在賣超，周五賣超 14673 張；友達股價周五收在 13.5 元，成交量爆出 10 萬 6485 張，漲幅 1.5%，創 2 個多月來波段高點。

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