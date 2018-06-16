熱門股－緯創小金雞緯穎氣盛 本周股價站上600元大

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器小金雞緯穎 (6669-TW) 去年 11 月以 112 元掛牌價登興櫃後，營收蟬聯興櫃公司 8 個月冠軍，今年前 5 月每股純益 17.5 元，已超越去年全年表現；股價更是一路翻漲 5 倍之多，本週突破 600 元大關，6/15 以 606.9 元作收，再寫新高。

受惠未來雲端及 AI 市場成形，緯穎已與多家國際大廠合作，去 (2017) 年 11 月登興櫃以來，單月及累計營收蟬聯 8 個月的龍頭。緯穎股價更一路從掛牌價 112 元起漲，本週衝破 600 元大關，一度奔上 618.85 元天價，最後收漲 3.47%、以 606.9 元作收，刷新歷史紀錄。