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國北教大實小校長傳請辭 學務主任：未聽聞

中央社2018/06/16 11:38
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北16日電）國立台北教育大學附屬實驗小學邀請「白狼」張安樂在畢業典禮上頒獎，外傳校長林正鳳已請辭，要「負起一切責任」，不過，學務主任陳建廷稍早表示，未聽聞此事。

國北教大實小15日舉辦畢業典禮，由於中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂孫女也是該校學生，因而出席，但他上台頒發市長獎，引發軒然大波。外傳林正鳳已向國北教大校長張新仁遞出辭呈，要「負起一切責任」。

不過，陳建廷上午出面統一說明，表示自己沒有聽聞校長請辭一事，如今先以校務為先，強調校長邀請張安樂上台，完全是一個突發、臨時的狀況，對於思慮不周之處感到抱歉，務必深切檢討。

台北市教育局主秘陳素慧告訴中央社記者，她也未聽聞校長請辭消息，而國北教大實小校長遴選機制與一般市立國小不同，由國北教大成立遴選委員會進行。

記者致電給林正鳳，手機已關機。

陳建廷坦言，「頒獎完後就覺得不妥」，典禮結束後就在學校網頁刊登道歉聲明，並將訊息傳到所有家長的群組中。至於相關懲處，陳建廷表示，會在事情處理完後，校內召開會議決定。

他說，往例是依來賓抵達情形，邀請來賓上台頒獎，之後將在畢業典禮籌辦會時，將頒獎來賓人選與活動流程列入討論。

陳素慧表示，畢業典禮往常由各校畢籌會決定，發生張安樂頒獎事件後，將與各校討論、訂定注意事項，例如畢業典禮時間流程、頒獎來賓、動線等。（編輯：李錫璋）1070616

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