國北教大實小校長傳請辭 學務主任：未聽聞

（中央社記者梁珮綺台北16日電）國立台北教育大學附屬實驗小學邀請「白狼」張安樂在畢業典禮上頒獎，外傳校長林正鳳已請辭，要「負起一切責任」，不過，學務主任陳建廷稍早表示，未聽聞此事。

國北教大實小15日舉辦畢業典禮，由於中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂孫女也是該校學生，因而出席，但他上台頒發市長獎，引發軒然大波。外傳林正鳳已向國北教大校長張新仁遞出辭呈，要「負起一切責任」。

不過，陳建廷上午出面統一說明，表示自己沒有聽聞校長請辭一事，如今先以校務為先，強調校長邀請張安樂上台，完全是一個突發、臨時的狀況，對於思慮不周之處感到抱歉，務必深切檢討。