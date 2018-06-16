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中央社

衛福部推HPV免費疫苗 監委查是否落實風險評估

中央社2018/06/16 11:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北16日電）監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，衛生福利部今年11月起將實施全國國一女生免費接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）政策，相關風險評估、配套措施等似未完善，申請自動調查。

監委今天透過新聞稿指出，HPV病毒主要透過性行為傳播，自感染病毒到癌化的過程長達一、二十年，但施打HPV疫苗的保護成效要近20年後才能驗證。世界各國施打HPV疫苗都出現當事人認為和疫苗有關的副作用（俗稱痛痛症女孩），醫學至今雖無法證實其因果關係，但接種者的日常生活已實質受到嚴重影響。

監委表示，HPV疫苗在台灣上市已超過10年，目前是各縣巿政府自行評估補助，尚無進一步風險評估及成效追蹤研究。

監委說，衛福部推動HPV疫苗免費接種政策，事前有無進行相關風險及副作用評估，接種HPV疫苗後，未來仍需定期接受子宮頸抹片檢查，衛福部有無完整揭露及妥善建立HPV疫苗接種相關衛教資訊，以符合醫療倫理知情同意原則。

監委也將了解，施打HPV疫苗對於防治子宮頸癌的相關追蹤通報機制及疫苗成效驗證機制為何，男性感染HPV病毒的比例也不低，免費疫苗接種排除男性的理由及依據為何、有無涉性別差異待遇等，相關疑義均有深入瞭解的必要。（編輯：楊玫寧）1070616

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