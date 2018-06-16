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政治

白狼為小學生頒獎　徐永明批：教育墮落、與狼為伍

記者林仕祥／台北報導2018/06/16 11:57
▲國立台北教育大學附屬實驗小學昨（ 15 ）日舉辦畢業典禮，台上卻赫然驚見「白狼」張安樂上班頒發「市長獎」引發軒然大波。（圖／翻攝自臉書）
▲國立台北教育大學附屬實驗小學昨（ 15 ）日舉辦畢業典禮，台上卻赫然驚見「白狼」張安樂上班頒發「市長獎」引發軒然大波。（圖／翻攝自臉書）

台北教育大學附設實驗國民小學昨晚舉行畢典，有民眾在臉書爆料，統促黨總裁「白狼」張安樂擔任「市長獎」頒獎人。對此，時代力量立委徐永明今（16）日表示，這是教育墮落的徵兆，學生重要回憶被硬染黑染紅，建議校方，應讓校長親自為小朋友再次頒獎，別讓學生未來回顧時，只看到「與狼為伍」的合影。

針對民眾爆料內容，該校學務主任表示，確實由張安樂頒發市長獎，這是因為張安樂的孫女也在此就讀，張安樂是用家長的身分出席畢典。至於過去是否有邀家長擔任頒獎人的先例？他回應不一定，強調當天是張安樂出席畢典，所以邀張頒獎。

徐永明指出，張安樂過去作為可謂罄竹難書，近日更在王炳忠共諜案裡被鎖定為有媒體號召力的「黑道代表」。如此爭議人物竟成為頒獎人，這應該很難再硬拗為校園自主，更可能是敎育墮落的徵兆。

徐永明強調，校園畢典是學生重要的回憶之一，國小生或許對「白狼」背景不甚了解，但在場師長不應該都渾然無知。單純的學生們原本歡樂畢業，重要的回憶卻硬被染黑染紅，校園又特別是北京現階段的統戰目標，學生與家長如何接受這難堪的安排。

徐永明建議校方，回到最單純的方式，由校長親自為每位獲頒「市長獎」的小朋友再次頒獎，別讓學生未來回顧時只能看到「與狼為伍」的合影！

台北教育大學附設實驗國民小學也在今天聲明表示，本校辦理畢業典禮安排來賓頒獎，因思慮不周，實有疏失，對於畢業生及家長所造成之困擾，特予致歉，同時本校亦逐一向獲獎學生致歉。關於此項疏失，本校將重新檢討，以避免此情況發生。
 

關鍵字徐永明畢典白狼市長獎張安樂
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