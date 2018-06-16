黨領導一切 陸擬全面要求上市企業設黨支部

公告要求，上市公司必須根據「中國共產黨章程」規定，設立黨的組織、開展黨的活動，「上市公司應當為黨組織的活動提供必要條件」。國有控股上市公司則要把「黨建工作有關要求寫入公司章程」。

（中央社台北16日電）中國證監會昨天公布新修訂的「上市公司治理準則」草案，要求上市公司根據中共黨章規定設立共產黨組織，「加強黨建」。國有控股上市公司則要把「黨建工作有關要求寫入公司章程」。

公告形容，這項改變是「中國特色公司治理的重要內容」。

中共總書記習近平近幾年不斷強調加強黨對國有企業的領導。英國金融時報去年8月曾報導，總市值超過一兆美元的30多家中國國有企業於2017年改寫章程，把「黨」，而非「政府」，置於每一家集團的核心地位。

中共自1949年建政以來，就一直牢牢控制著國有企業。中國2001年加入世界貿易組織不久後，中共組織也正式被引入私營部門。

中國日報去年曾報導，中國約186萬私營企業中，近70%設有黨組織。此外，越來越多在中國的外國企業近10年來也紛紛設立黨支部。

美國之音引述旅居美國的前北京大學經濟學教授夏業良說，習近平上台後這些年一直在強化意識形態，目的就是「黨領導一切」，讓黨的領導人有實權，甚至是有最終的裁判權、控制權。「企業經理人反倒是成了為他打工的了」。

夏業良認為，習近平在意識形態上想推行中共已故領導人毛澤東時代的一些做法，又想維持中國經濟現狀，將國企做大做強，讓這些企業獲得的利益都能被國家控制。私人企業則會被擠壓，「中國最富有活力的那部分就會死亡，或者逃亡」。（編輯：繆宗翰/馮昭）1070616