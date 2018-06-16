徐國勇奪傑出發言人獎　游淑慧列五大原因網友讚爆

中華民國公共關係基金會昨(15)日舉行「2018 傑出公關獎」頒獎典禮，政院發言人徐國勇榮獲公部門傑出發言人獎，徐上台時感謝大家肯定，「這是我人生中最開心的意外」。國民黨台北市議員參選人游淑慧表示，徐獲獎是實至名歸，其中有五大理由。

游淑慧分析，徐國勇獲獎的理由，分別是：一、「厚顏辯護、硬拗到底」，得獎例句如「真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下」；二、「夾棍帶棒、威脅恐嚇」，得獎例句如「這個問題再追究下去會很麻煩。（針對管中閔是否適任台大教授的回應）」。