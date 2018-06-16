徐國勇奪傑出發言人獎　游淑慧列五大原因網友讚爆

中華民國公共關係基金會昨(15)日舉行「2018 傑出公關獎」頒獎典禮，政院發言人徐國勇榮獲公部門傑出發言人獎，徐上台時感謝大家肯定，「這是我人生中最開心的意外」。國民黨台北市議員參選人游淑慧表示，徐獲獎是實至名歸，其中有五大理由。
游淑慧分析，徐國勇獲獎的理由，分別是：一、「厚顏辯護、硬拗到底」，得獎例句如「真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下」；二、「夾棍帶棒、威脅恐嚇」，得獎例句如「這個問題再追究下去會很麻煩。（針對管中閔是否適任台大教授的回應）」。
接下來的理由分別是：三、「鸚鵡學舌、敷衍繞圈」，得獎例句如「部長（吳茂昆）說沒問題、部長說沒這回事」；四、「逢迎長官，護上到底」，得獎例句如「力挺賴揆水煮香蕉，番茄也會沾醬油」；五、「睜眼瞎話、面不改色」，得獎例句如「每個軍人都是國家的寶貝」。
游淑慧說，除了以上這些得獎例句，徐國勇還稱說過「你家放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡哪個，自己想一想就好了」、「行政中立法只針對文官」、「痛苦會過去，美麗會留下」等話，都是不可多得的佳句。
網友看完後，紛紛大讚「不能同意妳更多」，更稱徐國勇自從吃姑婆芋中毒後，「就怪怪的」，應該頒發給徐國勇「最佳幹話發言人獎」才對。