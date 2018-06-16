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中央社

文大宿舍爭議 侯友宜：若有問題太太願解約

中央社2018/06/16 12:21
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥、黃旭昇台北16日電）民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，中國國民黨新北市長參選人侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成中國文化大學「學生宿舍」；侯友宜說，若有問題，太太願意解約。

侯友宜妻子家族祖產租給文大當宿舍「大群館」，引發外界關注。

羅致政上午在社群網站臉書（facebook）粉絲專頁發文及一張圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」。

羅致政表示，侯友宜曾說「承租使用是文化大學的決議，相關使用應由文化大學說明」，意思是不清楚違規作為學生宿舍使用，但侯友宜（太太娘家）的又昱跟文大簽的契約白紙黑字寫明出租「作為學生宿舍使用」。

他說，「集合住宅」違規改成「學生宿舍」，侯友宜自始知情，且還有其他條文證明故意違規使用。

侯友宜上午受訪表示，不過問太太娘家的事，尤其是財產處分，直到妻子的姊妹提議要在陽明山蓋房子時才瞭解。建物出租作為學生宿舍是又昱與文大簽租賃契約書，過程也是律師處理，與他無關。

他說，又昱不是以他女兒名字成立，成立過程尊重太太娘家決定。陽明山這塊土地蓋住宅使用了21年，當中經多次台北市政府檢查，使用執照與公共安全沒問題。

侯友宜表示，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約，但更重要的是要照顧好學生權益，尤其暑假快到了，要趕快安頓好學生。（編輯：李明宗）。1070616

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