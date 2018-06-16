愛河環保造筏 膠桶竹竿紙箱比創意

（中央社記者王淑芬高雄16日電）各式廢紙箱、回收膠桶都是自力造筏的好素材，40多艘各式環保船筏奮力衝刺的畫面，今天在高雄市艷陽下的愛河畔成為焦點；不過也有競賽隊伍船身失衡翻船，現場趣味橫生。
高雄市政府教育局舉辦的「自力環保造筏水上活動」進入第11年，由高中職以上學校報名競賽。這項活動已成為校園每年的盛事，同學絞盡腦汁創意發想，有人利用繩結與阿基米得浮力原理等科學工藝，團隊合作，展現佳績。
高雄高商以「攀望未來、探索四方」為主題，用50多個紙箱、竹竿和廢報紙創作出一艘以叢林為意象的船筏，團長王承霖說，大樹代表同學的雄心壯心與夢想承載；前後犧牲近一個月的休假日，用雙手捆紮，有信心船筏會是水道上最快速、吸睛的焦點。
三民家商則是打造一艘具有南島風情的船隻，船首還有一隻頑皮精靈的猿猴，同學利用碎紙屑黏著，同學的巧思和用心，加上划槳手野戰的造型，很具特色。
艷陽下的愛河，近40支競賽隊伍使出渾身解數，賣力的競速划船，環保船筏加速前進，槳手要保持船身穩定，隊員更要齊心奮進；如果默契不足或是船身失衡就會翻船，有多個代表隊就因為船筏不穩下沉，所幸救生艇馳援，人員安全上岸。(編輯:孫承武)1070616