運動風氣盛 挑戰自我別忘先買保險

看好國人運動風潮，產險公司近年紛紛推出針對路跑等活動設計的特定活動綜合保險，除提供一般旅遊平安保險的意外傷害事故保障外，還擴大承保運動間常見的中暑、熱暈厥、熱衰竭、熱疲勞等多項健康因素所導致的特定事故保障。

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）端午連假開始，不少民眾計畫路跑、登山等活動，產險公司表示，活動單位雖會投保公共意外責任險，但保障範圍有限，建議民眾在勇於挑戰的同時，別忘了透過保險幫自己分散風險。

李志昌說明，當活動主辦單位因疏失，例如路跑設施設置不當或現場人員管制不當因而發生摔傷或交通事故，而應負賠償責任時，這時候公共意外責任險才會啟動，民眾的醫療費用與身故殘廢才能獲得理賠。

同時，李志昌也表示，不少民眾已投保個人傷害保險，或外出時，會投保旅行平安險，但當參賽者因為本身體況，如中暑等健康因素所致受傷或死亡時，則不在個人傷害保險以及旅平險的承保範圍內。

產險公司表示，相較公共意外責任險以及旅平險，主要分散意外傷害事故風險，特定活動綜合保險的保障範圍更擴及到特定健康因素所致事故，即民眾因中暑、熱暈厥、熱衰竭、熱疲勞、失溫等健康因素所導致的特定事故，都可透過特定活動綜合保險來理賠。

根據保發中心統計，富邦產險於103年9月率先開賣個人特定活動綜合保險，之後明台產險、台壽保產險、新光產險以及國泰產險等陸續跟進開賣這類商品。

目前市面上各家產險公司的特定活動保險大多提供身故或喪葬費用保險金、殘廢保險金、實支實付醫療保險金、緊急救援費用保險金，但投保上有多項限制，如國泰產險投保以國內60天、國外180天為限，80歲以上不保；富邦產險則是國內外30天，76歲以上不保；明台產險投保以30天為限，投保上限為75歲。（編輯：鄭雪文）1070616