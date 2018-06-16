侯友宜陷文大宿舍爭議 蘇貞昌：要說明清楚

（中央社記者林長順新北16日電）對於國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天指出，選舉就是全面的檢驗，要誠實、正面的面對，情緒表達完了，對於各界質疑還是要說明清楚。

蘇貞昌今天出席「新北市蘇姓宗親會召開本會第14屆第二次會員大會暨祭祖典禮」，會前接受媒體訪問時，做上述表示。

另外，「美麗島電子報」民調日前出爐，新北市長選舉部分，侯友宜支持度為41.7%，蘇貞昌為23.6%，雙方差距18.1個百分點。媒體詢問蘇貞昌的看法。

蘇貞昌說，他看到的民調跟昨天公布的那份不太一樣，他看到民調顯示，自己雖然已經13年沒有當縣長，但和現任的市長朱立倫相比，市民認為他比較會做事，雙方有兩位數的落差。他很感動，也很感謝新北市民的肯定，他一定更努力，希望有機會為新北市做貢獻。