融化的北極熊 調酒師用暖化說環保

「環保常侷限在同溫層，都是跟已經懂的人講」。莊政諺日前接受中央社記者訪問時坦言，自己身邊的人都很有環保意識，但其實無法感染到原本對環保不了解的人，因此他曾經一個人身兼國小老師、潛水教練和調酒師3份工作，希望透過接觸不同的人，傳遞環境保育理念。

美麗的海洋和珊瑚礁是墾丁最美的特色之一，不過，隨著人為的開發和遊客的增加，許多美景已被破壞，來自台北的莊政諺從國立屏東科技大學森林所畢業後，因為喜歡這塊土地，決定留在恆春半島推動環境保育和生態教育。

擺脫污名化 重新感受國境之南專題1（中央社記者陳葦庭台北16日電）「北極熊冰塊慢慢地融化，最後消失，也象徵北極熊滅亡」。恆春半島30MBAR調酒師莊政諺不願環保議題只侷限在同溫層，設計多款調酒，盼讓更多人關注環保議題。

一年多前他在恆春半島開了30M BAR，酒單上許多和環境保育、海洋相關的調酒都是由他自己設計，其中一杯名為「暖化」的調酒，是一隻北極熊外觀的冰塊漂浮在藍色的酒體上，象徵北極熊和海洋，而隨著冰塊慢慢融化，北極熊消失，也代表著全球暖化，海水上升最後可能導致北極熊的滅亡。

另一杯名為「綠蠵龜」的調酒，則是用他自己種植的薄荷、迷迭香調成，杯口還放入一隻用藻類染色的海龜冰塊以及一根以植物澱粉製造的可分解PLA吸管，莊政諺表示，和海龜共遊是許多潛水人的夢想，但近年來人類製造大量海洋塑膠垃圾卻讓許多海龜誤食導致死亡，希望客人可以因為喝到這杯酒，進而願意實踐減塑生活，讓海洋生物生生不息。

莊政諺指出，環保對很多人來說，是生硬、難以接觸的議題，但卻有很多觀光客會到酒吧喝一杯放鬆，而他也希望透過這樣的方式，讓更多人意識到環境保育的重要性。

不只用調酒說故事，莊政諺目前白天也擔任潛水教練，負責帶遊客到墾丁後壁湖潛水，他向記者展示多張他在水中拍攝的明信片及照片，成群的熱帶魚和珊瑚礁美景並不輸給國外的海底世界，而莊政諺也說，每一次帶遊客潛水，他也會向遊客機會教育，讓接觸海洋的遊客更願意保育環境。

談到曾經擔任小學老師，莊政諺說，曾接觸很多人為了自身利益破壞生態環境，但長期以來地方勢力錯綜複雜，不是一下子可以改變，因此他便抱著「這輩子治不了你，那就治你的小孩」的心情，希望透過從小教育，讓下一代停止破壞，進而保護環境。（編輯：黃于）1070616