中美貿易開戰 川普票倉首當其衝

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國和中國爆發貿易戰，其中諸多齟齬是川普總統所引起，美國農民首當其衝，而川普勝選的大票倉多在這些鄉村地區。

川普今天宣布，對價值數百億美元的中國貨物課徵他揚言已久的關稅，隨即招致北京當局報復，也對等值的美國商品祭出關稅，其中包括農產品，黃豆是大宗。

針對節節攀升的關稅，遊說團體「農民自由貿易」（Farmers for Free Trade）表示：「對美國農民來說，這不再只是理論問題，這令人十分恐慌。」「這不再是談判策略，而是在對他們的生計課稅。」