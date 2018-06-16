中美貿易開戰 川普票倉首當其衝

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國和中國爆發貿易戰，其中諸多齟齬是川普總統所引起，美國農民首當其衝，而川普勝選的大票倉多在這些鄉村地區。
川普今天宣布，對價值數百億美元的中國貨物課徵他揚言已久的關稅，隨即招致北京當局報復，也對等值的美國商品祭出關稅，其中包括農產品，黃豆是大宗。
針對節節攀升的關稅，遊說團體「農民自由貿易」（Farmers for Free Trade）表示：「對美國農民來說，這不再只是理論問題，這令人十分恐慌。」「這不再是談判策略，而是在對他們的生計課稅。」
中國是美國黃豆最大買家，去年進口120億美元的黃豆，約占美國收成的30%。
法新社報導，來自明尼蘇達州惠頓市（Wheaton）的貝葉（Jamie Beyer）種植黃豆、玉米、甜菜、小麥和苜蓿。貝葉說：「我們的市場已夠低迷，這些貿易不穩定要素為現況增添了非常多的壓力。」「我們覺得這些關稅重創了農業經濟。」
全美第2大農業聯盟「全國農民工會」（NationalFarmers Union）負責人強生（Roger Johnson）說，工會支持白宮欲減少美國貿易逆差的目標。
但他也說：「不過，我們組織越來越擔心政府沒有計畫，去確保家庭農民和大農場經營者不因國家追求這些目標，而被白白犧牲。」
儘管如此，鮮少有人直接怪罪川普。農民赫斯特（Blake Hurst）表示，密蘇里州有很多人仍願姑且相信川普一次。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070616