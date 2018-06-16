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中央社

竹市消防赴澳取經 汲取國外救護經驗

中央社2018/06/16 12:56
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市消防局近日前往澳洲墨爾本等地，考察緊急救護體制，5天參訪收穫很多。市長林智堅表示，盼汲取國外救護建議，提升竹市各項救護作為。

林智堅表示，近年投入經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，並全面汰換消防局救護外套，提升救護出勤安全；此外，消防人力也從262人增加為306人，期盼成為打火弟兄最堅實的後盾。

考察團由市府秘書長陳章賢率消防局副局長陳家慶、科長黃賀鍵及陳躍仁、大隊長陳志豪，12日出發前往澳洲展開5天考察行程。

新竹市消防局今天發新聞稿表示，這次走訪墨爾本地區大都會消防局（Metropolitan Fire Brigade）、消防訓練中心（Training and Fire Safety Complex）、維多利亞消防博物館（Fire Services Museum ofVictoria）、澳洲蒙納許大學（Monash University）及墨爾本地區消防據點等救災救護單位。

竹市消防局表示，藉由這次參訪「墨爾本地區大都會消防局」，學習國外課程內容，例如他們會不斷修正、改進在職訓練內容，以符合實際需求，更有效完成各項任務。

此外，考察團也在「墨爾本消防訓練中心」交流消防養成教育，彼此分享兩地的教育訓練進修規劃；「維多利亞消防博物館」行程則介紹消防組織沿革及車輛裝備器材演進，藉過去災害經驗激發更好更新消防戰術、強化各項宣導工作，未來可作為竹市消防博物館的調整參考。

竹市消防局到蒙納許大學緊急救護學系交流時，還與學校內的救護高手教授切磋，除了汲取救護新知，也交流救護體制執行成果。

消防局表示，考察團這次前往澳洲墨爾本的到院前緊急醫療規劃、複合型災害及大量傷病患之應變機制等工作，都是竹市長期推動的重點工作，墨爾本先進且完整之體制，相當值得借鏡與學習。(編輯:孫承武)1070616

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