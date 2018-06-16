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中央社

日本玄海核電廠4號機 時隔6年半重啟

中央社2018/06/16 13:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本九州電力公司（九電）玄海核電廠4號機時隔6年半於今天重啟。依據311東日本大地震後的新標準，九電計畫重啟的核電廠4座都已啟動。

根據2011年311東日本大地震後制訂的新標準重啟的核電廠，今天玄海4號機成為日本共5座核電廠、第9座重啟的核電機組。

日本「朝日新聞」報導，九電今天上午11時（台灣時間10時），將玄海4號機（佐賀縣玄海町）的核子反應爐內控制核分裂反應的控制棒拔除，啟動核爐。快的話，20日就可開始發電、送電。7月中旬再經原子能規制委員會最後的檢查結束後，即可按計畫照常營運。

九電原本計畫今年3月重啟玄海4號機，但去年發生神戶製鋼所集團檢查資料竄改問題等，因而需進行零件調查，而延緩重啟。5月因冷卻水幫浦出狀況需換零件，使得重啟時程一延再延。

九電於2015年川內核電廠1、2號機（鹿兒島現薩摩川內市）、今年3月玄海3號機重啟。今天玄海4號機啟動，剔除已決定廢爐的核電廠，九電希望擁有4座核電廠運作，得以如願。

九電藉由4個核電機組的運作，火力發電的燃料費可減少，有助公司經營，但目前對於調降電費還抱持消極的態度。

在日本，除了已決定廢爐或考慮廢爐的福島第二核電廠（福島縣）之外，目前共有15座核電廠35機組。（編輯：陳惠珍）1070616

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