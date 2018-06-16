林宥嘉傳授「3不」攻蛋心法　八三夭依舊超苦惱

八三夭將於9月1日登上台北小巨蛋舉辦「一事無成的偉大」演唱，門票開賣初期八三夭原本想說只開這一場。然後門票慢慢賣完即可，沒想到卻秒殺，讓五位團員驚訝不已，之後加開的9月2日演唱會門票也再次秒殺，給了八三夭無比的信心。

承諾兩場「一事無成的偉大」演出會開出不一樣的歌單的八三夭，團員們近日在滿滿的宣傳通告以及喬遷新練團室的忙碌工作行程中，仍抽空不間斷地討論曲目，喬了數天仍無法定案，主唱阿璞表示：「最近大家都很積極的在準備演唱會，召開很多次會議討論演唱會歌單，目前已經進入到3.0版本，還是喬不停，因為有太多歌想唱給大家聽了。」