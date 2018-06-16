林宥嘉傳授「3不」攻蛋心法　八三夭依舊超苦惱

八三夭將於9月1日登上台北小巨蛋舉辦「一事無成的偉大」演唱，門票開賣初期八三夭原本想說只開這一場。然後門票慢慢賣完即可，沒想到卻秒殺，讓五位團員驚訝不已，之後加開的9月2日演唱會門票也再次秒殺，給了八三夭無比的信心。
承諾兩場「一事無成的偉大」演出會開出不一樣的歌單的八三夭，團員們近日在滿滿的宣傳通告以及喬遷新練團室的忙碌工作行程中，仍抽空不間斷地討論曲目，喬了數天仍無法定案，主唱阿璞表示：「最近大家都很積極的在準備演唱會，召開很多次會議討論演唱會歌單，目前已經進入到3.0版本，還是喬不停，因為有太多歌想唱給大家聽了。」
至於連續二日在小巨蛋開場，八三夭日前在代言活動上遇到「攻蛋前輩」林宥嘉，也不忘私下請學長傳授「演唱會連開兩場」的心法。林宥嘉分享「第一場演唱會結束後立馬回家睡覺，不要看新聞、不要滑臉書看歌迷留言、不要在意大家的看法！」五位團員也銘記在心。
▲八三夭日前在代言記者會上遇到林宥嘉，向對方請教攻蛋心法。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.10）
而眾人另一個關心的焦點－表演嘉賓，繼9月1日第一場演出，五月天在臉書發文已把時間空出給八三夭，之後再公布9月2日加場演出後，五月天五位哥哥們又再次錄ID表示9月2日也留給八三夭，八三夭很感謝五位哥哥們願意留出時間，見證八三夭走進小巨蛋。但八三夭對於邀請嘉賓依舊傷腦筋，因為實在有太多人想邀請了。