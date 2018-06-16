NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈娜娜開出3願望　男友要符合這條件文大宿舍若有問題　侯：會立即解約8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

羅大佑為尬琴又買吉他　嗆聲王治平單挑

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/16 15:41
▲羅大佑又買了新的吉他，要與王治平在演唱會上尬琴。（圖／Legacy提供 , 2018.06.16）
▲羅大佑又買了新的吉他，要與王治平在演唱會上尬琴。（圖／Legacy提供 , 2018.06.16）

羅大佑號召資深樂手好友群，與台灣展演空間龍頭Legacy攜手合作，每月一場、僅此一年、每場限定365人參與的系列演唱會「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」，首場結束後，羅大佑與樂團夥伴王治平，為讓演出更完美，原本已經擁有數十把吉他的兩人，不約而同各自添購多把吉他，被工作人員笑稱吉他瘋子。羅大佑還因此放話：「買吉他的速度永遠追不上王治平這個瘋子，只好在演唱會上單挑了，歡迎大家來現場看我們尬琴。」

於五月底演出的首場「週3聚樂部」，吸引許多名人、音樂人到場朝聖，包括周玉蔻、熊仔、甫入圍金曲獎最佳樂團的三十萬年老虎鉗、LEO37等等，由羅大佑與王治平一手規畫的歌單讓眾人聽得如癡如醉，除了羅大佑耳熟能詳的代表作，數首翻唱的西洋歌曲總能引發樂迷共鳴，帶著大家重回美好的年輕歲月。

不過，羅大佑更希望能傳承華語樂壇多元的音樂風貌，繼第一場邀請茄子蛋樂團擔任開場嘉賓後，第二場邀請國內少數征服國外大型音樂節，如英國Glastonbury、加拿大NXNE，及獲得金音獎多項肯定的激膚樂團合作，女主唱安卓雅性感狂放的舞台魅力、結合動感十足的搖滾曲風，會與羅大佑激發出什麼樣的火花，讓人非常期待。


▲上個月的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」請到茄子蛋合作，這個月則是請到激膚樂團。（圖／Legacy提供 , 2018.06.16）

關鍵字羅大佑王治平激膚樂團
SBS拼盤7800元開賣就秒殺丁文琪哭哭！吃掉60顆「有毒物」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan