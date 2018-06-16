羅大佑為尬琴又買吉他　嗆聲王治平單挑

羅大佑號召資深樂手好友群，與台灣展演空間龍頭Legacy攜手合作，每月一場、僅此一年、每場限定365人參與的系列演唱會「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」，首場結束後，羅大佑與樂團夥伴王治平，為讓演出更完美，原本已經擁有數十把吉他的兩人，不約而同各自添購多把吉他，被工作人員笑稱吉他瘋子。羅大佑還因此放話：「買吉他的速度永遠追不上王治平這個瘋子，只好在演唱會上單挑了，歡迎大家來現場看我們尬琴。」

於五月底演出的首場「週3聚樂部」，吸引許多名人、音樂人到場朝聖，包括周玉蔻、熊仔、甫入圍金曲獎最佳樂團的三十萬年老虎鉗、LEO37等等，由羅大佑與王治平一手規畫的歌單讓眾人聽得如癡如醉，除了羅大佑耳熟能詳的代表作，數首翻唱的西洋歌曲總能引發樂迷共鳴，帶著大家重回美好的年輕歲月。