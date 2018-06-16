台中花博打造琉璃公園 襯托花卉生命力

（中央社記者蘇木春台中16日電）2018台中花博結合琉璃工藝與自然生態，將在豐原葫蘆墩園區打造琉璃公園，不僅呈現台灣琉璃工藝之美，也襯托花卉的瑰麗與生命力，更凸顯台中花博的創意精神。

台中市政府今天發布新聞稿表示，琉璃公園將設計「迎賓捧花」、「蝶飛花瀑」、「水沐清荷」、「甜蜜花園」四大主題琉璃藝術品，運用琉璃透光特點搭配燈光設計，結合環境生態，將植栽以綠色長青圍籬型的植法，環繞於琉璃藝術品周圍，讓琉璃與植栽相互融合。

台中市建設局長黃玉霖指出，園區內的琉璃藝術品非一次性展示，為符合花博永續、環保精神，在花博結束後，「蝶飛花瀑」及「水沐清荷」將留在原地，作為葫蘆墩公園的主題意象，其餘琉璃藝術品，將另覓地點裝設，以永久延續花博精神。