投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）針對近來的投資型保單保本投資爭議，金管會近期發函各保險公會要求，保險業人員招攬連結目標到期債券基金的投資型保險商品時，不應以保證保本保息為訴求，以避免誤導消費者。

南山人壽先前遭爆出10年前銷售號稱保本、鎖高利的投資型保單卻讓保戶賠錢的情況。金融監督管理委員會近期發函壽險公會等保險各大公會指出，近來部分保險業者銷售連結目標到期債券基金的投資型保險商品時，有解說不清而使消費者誤信該等商品為保證保本保息，引發爭議。

金管會強調，為維護保戶權益及保險業形象，請各保險公司應確實要求暨管理所屬招攬人員不得有以上情況，如有違反者，將依保險法相關規定處分。