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恆春半島不只有墾丁 社區轉型感受人情味

中央社2018/06/16 13:32
中央社 生活 / NOWnews
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擺脫污名化 重新感受國境之南專題2（中央社記者陳葦庭台北16日電）墾丁觀光雪崩式下滑，不只陸客，連國旅人次都減少，里山生態執行長林志遠輔導多個社區轉型，推出文青風港口茶、特色遊程，盼讓更多人遊客看見恆春半島的美好。

「去墾丁不如去沖繩」近年來經常被媒體和民眾討論，受制於交通便利性，廉價航空興起，飯店、民宿價格偏高，餐點昂貴等消費糾紛，墾丁近年來已經不是國人心目中最溫暖的國境之南、觀光勝地，反倒「墾丁化」成為觀光品質下降的標籤。

里山生態執行長林志遠就讀屏科大，因為熱愛屏東這塊土地，畢業後便留下創辦里山生態，輔導當地社區轉型，說服當地居民接受解說員的訓練，將原本習以為常的生活包裝成觀光遊程或產品，展現出恆春半島的在地特色。

「其實恆春半島不是只有墾丁、墾丁也不是只有墾丁大街」，林志遠說，很多人會把墾丁和恆春半島畫上等號，但其實墾丁只是恆春半島的一部分，希望遊客能夠多深度體驗墾丁的美好。

他舉例，位在恆春滿州的港口社區以生產港口茶聞名，過去販售方式都是以重量為單位，不過隨著年輕人的飲食習慣改變，這樣的銷售方式讓港口茶產業越來越沒落，因此他當時便透過村長，提出將港口茶包裝成「文青風」茶包，讓遊客願意嘗試，甚至當作伴手禮帶回家和親朋好友分享，也有店家挑戰將港口茶做成冰淇淋，讓更多人願意品嚐。

除了港口茶，港口社區的居民也接受解說員訓練，這群60歲左右的長輩，過去不曾意識到原來自己所生長的環境「這麼好玩」，在里山生態的輔導下，長輩們開始重新認識自己身邊的環境，整理資料，並推出夜間生態導覽行程，帶領遊客到溪邊尋訪陸蟹，包括林投蟹、中型仿相手蟹等，同時社區居民也會蒐集大量貝殼，加以清理後讓寄居蟹有新家，不只開發了觀光，也兼顧生態環境。

不只輔導社區轉型，里山生態更大力推光在地生活。林志遠帶領記者到恆春「呷大麵」，一碗古早味的陽春麵價格50元有找，儘管是非用餐時段，店內依然有許多客人。

「以前老一輩的人進到恆春古城採買，喜歡帶著孫子一起去採買，但怕孩子覺得無聊，就會以『呷大麵』當作誘因，而呷大麵的傳統也就這樣留下來」，他說，恆春半島聯外交通不便，許多食材都是自給自足，如果需要從外地取得的食材，確實成本較高，也衍生許多爭議，不過，只要循著在地人的腳步，就能在國境之南感受到最溫暖的人情味和特色。（編輯：陳怡璇／黃于）1070616

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